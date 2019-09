'Nieuwe Honda-motor Verstappen nog niet optimaal afgesteld'

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Italië voor het eerst de beschikking over de Spec 4-motor van Honda. Volgens Olav Mol is deze krachtbron nog niet helemaal geoptimaliseerd, wat te zien was op Monza.

Mol, de vaste Formule 1-commentator van Ziggo Sport, liet bij de podcast F1 aan Tafel zijn licht schijnen op de nieuwe krachtbron die Verstappen in Italië gebruikte. Omdat het zijn vierde motor van het seizoen is, moest hij daardoor achteraan de grid starten. Uiteindelijk kwam de Nederlander als achtste over de finish op de 'Temple of Speed', maar Mol zag dat de motor nog een aantal gebreken kende.

"Hij moet nog geoptimaliseerd worden, want hij mist toch nog wat", stelt Mol. "Die motor heeft nog wat eigenaardigheden, met name bij de topsnelheid en bij de hoogste toerentallen. Daar hapert die af en toe nog wat. Het is geen mechanisch probleem, de werking van de motor kent gewoon wat haperingen. Ze kunnen hem opnieuw kalibreren. Daar zijn de bij Honda dag en nacht mee bezig."

Honda-motor toch stap vooruit

Verstappen kon tijdens de kwalificatie geen getimede ronde neerzetten, omdat zijn motor in een veiligheidsstand schoot na een rit over de kerbstones op Monza. Ook in de race kwam de Red Bull Racing-coureur kortstondig een probleem tegen met de motor. Desondanks stelt Mol dat de Honda-krachtbron een duidelijke verbetering is ten opzichte van de Renault die het team de afgelopen jaren gebruikte.

"Ik denk dat Verstappen door zijn Honda-motor nu makkelijker op het rechte stuk, met DRS, mannen voorbij kon. De vorige jaren met zijn Renault-motor moest die het allemaal in de remzone doen. Nu zijn het echt allemaal inhaalacties."

Lees ook: Verstappen: "Konden zonder gridstraf vechten met Mercedes en Ferrari"