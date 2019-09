De Formule 1 keerde na de zomerstop meteen terug met back-to-back-races. Voor de teams is dit een bijzondere uitdaging, zeker omdat het een double header betrof op het Europese vasteland. Dat betekent een logistieke monsterklus voor de teams.

McLaren deelde op haar YouTube-kanaal een video over hoe men deze logistieke operatie opgepakt heeft en hoe alle spullen van het team in de paddock binnen 24 uur van Spa-Francorchamps naar Monza vervoerd werd. Deze video is hieronder te zien.