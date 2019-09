Rapport Italië 2019: Contrast enorm binnen Ferrari, Renault blinkt uit

De vermakelijke Grand Prix van Italië leverde een aantal grote, enigszins onverwachte winnaars op, terwijl twee topcoureurs juist een lagere score kregen dan bij hun statuur past. Renault mag gezien worden als grote winnaar van de race op Monza, terwijl Max Verstappen en Sebastian Vettel de grote verliezers waren.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 3de: 8,5

77. Valtteri Bottas, 2de: 8,5

Mercedes leek misschien wel het sterkste team te zijn op Monza, maar de zege wist het team niet te pakken. Het verschil in topsnelheid met de Ferrari's bleek daarvoor te groot te zijn. Hamilton oogde het hele weekend als de sterkste van de Mercedes-coureurs, maar een foutje zorgde ervoor dat Bottas in de slotfase aan hem voorbij kon komen. Ook Bottas kon daarna echter geen echte aanval plaatsen bij uiteindelijke winnaar Leclerc.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 13de: 4,0

16. Charles Leclerc, 1ste: 9,5

Jantje lacht, Jantje huilt bij Ferrari. Enerzijds won de Scuderia voor het eerst sinds 2010 haar thuisrace op Monza, wat volledig toe te schrijven is aan de ijzersterke race die Leclerc reed. De Monegask maakte slechts een foutje, maar hield verder zijn hoofd koel onder de druk van Mercedes. Vettel maakte er daarentegen een potje van door in ronde 6 te spinnen en daarna onbesuisd terug te komen op de baan. Het zijn fouten die je niet verwacht van een viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 6de: 7,0

33. Max Verstappen, 8ste: 5,5

Red Bull Racing rekende in Italië niet op succes, maar een zesde en achtste plek zal het team toch als een karige oogst beschouwen. Albon wist zich ondanks een tijdstraf en een uitstapje door het grind terug te knokken naar de zesde positie, terwijl Verstappen achtste werd. Er had voor de Nederlander meer in gezeten, maar wederom kwam hij niet ongeschonden door de eerste bochtencombinatie. Dat is de tweede race op rij, dus het wordt tijd voor hem om dergelijke slordigheden weer achter zich te laten.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 4de: 10,0

27. Nico Hülkenberg, 5de: 9,0

Wat een geweldig weekend kende Renault in Italië. Ricciardo reed een foutloos weekend en eindigde de race op de vierde positie, zijn beste resultaat sinds hij afgelopen winter overkwam van Red Bull Racing. Teamgenoot Hülkenberg sloot na een eveneens foutloze race aan op P5, maar hij was niet bij machte om Ricciardo goed bij te houden. Wel moet gezegd worden dat het gat enigszins geflatteerd was, omdat Ricciardo zijn stop tijdens een virtual safety car maakte.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 16de: 6,0

20. Kevin Magnussen, uitgevallen: 6,5

Ook in Italië bleef de teller van Haas F1 op precies nul punten steken. Het tempo van Magnussen was prima te noemen, totdat hij zijn auto met problemen in de pits moest parkeren. Grosjean kon daarentegen lastig een vuist maken en eindigde kleurloos op de zestiende plaats. De situatie van het team begint langzamerhand uitzichtloos te worden en het einde van het seizoen lijkt voor Haas dan ook niet snel genoeg te kunnen komen.

McLaren

4. Lando Norris, 10de: 7,5

55. Carlos Sainz, uitgevallen: 8,0

McLaren had met Carlos Sainz een mooie puntenfinish kunnen scoren, maar de pitstop gooide roet in het eten. De rechter voorband werd niet goed onder zijn MCL34 gemonteerd, waardoor de race van de Spanjaard abrupt tot een einde kwam. Norris redde vervolgens de eer van het team door een punt te scoren, nadat hij de race door een gridstraf vanuit de achterhoede moest beginnen.

Racing Point

11. Sergio Perez, 7de: 9,0

18. Lance Stroll, 12de: 7,5

Perez bewees in Italië zijn waarde weer eens voor Racing Point. De Mexicaan startte de race vanaf de voorlaatste startrij, maar wist veel terrein te winnen. Hij bekroonde zijn inhaalrace met de zevende positie. Die zevende plek had misschien wel voor Stroll kunnen zijn. De Canadees had een goed weekend, maar werd in kansrijke positie het slachtoffer van het onbesuisde optreden van Vettel. Uiteindelijk werd hij daardoor twaalfde.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 15de: 5,5

99. Antonio Giovinazzi, 9de: 8,0

Giovinazzi kon wel een goed resultaat gebruiken na een reeks teleurstellende wedstrijden en nota bene voor eigen publiek lukte dat. De Italiaan reed een foutloze race en scoorde daarmee twee punten op Monza. Teamgenoot Raikkonen had daarentegen zijn weekend niet: hij crashte in de kwalificatie en kon na zijn start vanuit de pits eigenlijk geen vuist maken.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 11de: 7,0

26. Daniil Kvyat, uitgevallen: 7,0

Na een dubbele puntenfinish in België scoorde Toro Rosso tijdens haar thuisrace juist geen punten. Kvyat maakte daar een redelijke kans op, maar een olielek zorgde ervoor dat hij uitviel. Gasly maakte intussen een opmars vanuit de achterhoede, maar hij strandde op de elfde positie.

Williams

63. George Russell, 14de: 7,5

88. Robert Kubica, 17de: 5,0

De Williams FW42 is nog altijd hopeloos te langzaam om in aanmerking te komen voor punten, maar Russell weet nog altijd het maximale uit de bolide te halen. Hij werd op Monza veertiende, voor Raikkonen en Grosjean. Ook teamgenoot Kubica wist hij achter zich te houden: de Pool werd zeventiende, maar was tevens de enige coureur die meer dan een ronde achterstand had...