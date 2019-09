Internationale media leveren forse kritiek op optreden Vettel in Italië

Sebastian Vettel heeft weinig indruk gemaakt op de internationale media met zijn optreden tijdens de Italiaanse Grand Prix. In diverse dagbladen is de kritiek op de Ferrari-coureur fors.

Het Franse L'Equipe geeft Vettel een bijzonder lage beoordeling met een 1,5. De krant vraagt zich zelfs af of de Duitser nog wel een toekomst in de Formule 1 heeft, nadat hij wederom in de fout ging op Monza. "Hij zou er weer bovenop zijn na zijn tweede plek in Duitsland en de derde plek in Hongarije, maar hij is nog steeds in een slechte vorm. Je vraagt je af of Vettel volgend seizoen nog wel F1-coureur is."

Sky Sports zag dat Vettel 'een dag om snel te vergeten' had op Monza, terwijl het Duitse Bild de F1-pagina opende met de kop 'Vettels spindebacle bij thuiswedstrijd Ferrari'. "De thuisrace van Ferrari op Monza is voor Sebastian Vettel op een ramp uitgelopen, net als vorig jaar", staat te lezen in de krant.

La Gazzetta dello Sport looft de prestatie van Charles Leclerc, die de race won, maar stond tegelijkertijd ook stil bij de fout die Vettel maakte. Leclerc ging door zijn zege Vettel ook voorbij in het kampioenschap. "Met de zege gaat Charles hem ook voorbij in de titelstrijd. Het is onmogelijk om daar geen symbolische betekenis in te zien", is te lezen in de Italiaanse sportkrant.