Vettel zag Stroll niet aankomen tijdens clash op Monza

Het lukt Sebastian Vettel maar niet om uit de problemen te blijven. In Italië spinde de Duitser al vroeg in de race, waarna hij tegen Lance Stroll reed bij zijn terugkeer op het asfalt. Hij zag de Canadees naar eigen zeggen niet aankomen.

Vettel verloor in de openingsronde de vierde positie aan Nico Hülkenberg, maar in ronde 2 kwam hij weer terug op zijn startpositie. De Ferrari-coureur zette vervolgens de achtervolging in op Charles Leclerc en de Mercedessen, maar in zijn ijver ging hij achterstevoren bij de Variante Ascari. Bij het terugkomen op de baan tikte hij vervolgens Stroll aan, waarvoor hij een stop-go penalty kreeg van 10 seconden.

"Er valt niet zo veel over te zeggen. Ik verloor de achterkant bij het ingaan van de bocht en daarna nog sterker. De ronde ervoor had ik al een aantal keer dat de auto uitbrak, maar toen kon ik ze nog opvangen. Het verraste me een beetje, maar eerlijk gezegd was het gewoon mijn fout", vertelde Vettel na de race aan GPToday.net. Daaraan voegde hij toe dat zijn race daarna 'voorbij' was.

Vettel zag Stroll naar eigen zeggen niet aankomen, omdat hij grote moeite had om zijn Ferrari SF90 weer in het juiste spoor te krijgen. "Ik zag Lance niet aankomen. Ik had een aantal keren moeite om de auto weer op gang te krijgen en in de juiste richting te gaan staan. Daardoor kon ik hem niet zien."

'Goede dag voor het team, niet voor mij'

Vorig jaar spinde Vettel al in de openingsronde van de Italiaanse Grand Prix. Dit jaar wilde hij die fout rechtzetten, maar dat lukte dus niet. Dat de fout wederom op Monza kwam, maakte het voor Vettel niet pijnlijker. "Nee, dat maakt niets uit. Ik ben gewoon niet blij. Het is hier voor ons een belangrijke dag natuurlijk. Voor het team ging het goed, maar voor mij niet."