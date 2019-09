Bottas baalt: "Qua motorstanden alles geprobeerd om Leclerc te pakken"

Eindelijk lukte het Valtteri Bottas weer eens om Lewis Hamilton te verslaan, maar het was niet genoeg voor de zege. De Fin van Mercedes moest Charles Leclerc in de Ferrari voor zich dulden, waarbij een aanval inzetten onmogelijk was.

Na afloop van de race toonde Bottas zich toch redelijk tevreden, omdat hij zichzelf weinig kwalijk kon nemen dat hij niet voorbij kwam aan Leclerc. Vooral strategisch zat zijn race naar eigen zeggen goed in elkaar. "Ik denk dat we een goede strategie hadden. Ik kon lang door in de eerste stint en dat gaf ons wat kansen aan het einde. Hier baal ik echt van, want ik deed er alles aan om hem te pakken te krijgen."

Bottas legde vervolgens uit wat er precies miste om tot een echte aanval op Leclerc te komen. "Er was echter geen mogelijkheid om erlangs te gaan, want mijn voorwiel blokkeerde iedere keer door het gebrek aan downforce als ik dichtbij genoeg kwam. Ook waren ze heel snel op het rechte stuk. Ik heb het geprobeerd, maar dit was het beste wat we konden doen vandaag."

Door een foutje van Lewis Hamilton promoveerde Bottas op zijn versere banden naar de tweede positie. De aanval op Leclerc werd dus geopend, maar volgens de vijfvoudig Grand Prix-winnaar was het onmogelijk om de Ferrari op het rechte stuk te passeren. "Het was absoluut moeilijk om in te halen. We probeerden alles wat we konden, ook qua motorstanden, maar het was niet genoeg."