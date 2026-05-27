De toekomst van Valtteri Bottas bij Cadillac staat plots serieus ter discussie. Binnen het Amerikaanse team groeit de ontevredenheid over de prestaties van de ervaren Fin, die de verwachtingen voorlopig niet weet waar te maken. Volgens geluiden uit de paddock kan de Grand Prix van Monaco zelfs een cruciaal moment worden voor zijn toekomst.

Bij Cadillac volgens informatie van Sky Italia zouden ze steeds kritischer kijken naar Bottas, die voorlopig niet de indruk maakt waarop intern gehoopt werd. Het geduld lijkt stilaan op te raken en een sterk optreden in Monaco zou noodzakelijk zijn om de twijfels binnen het team weg te nemen.

Cadillac verliest vertrouwen in Bottas

De teleurstelling over Bottas’ prestaties zou de afgelopen weken flink zijn toegenomen. De voormalig Mercedes-coureur werd binnengehaald om stabiliteit en ervaring te brengen, maar slaagt er voorlopig niet in om zijn stempel te drukken. Daardoor wordt achter de schermen al voorzichtig nagedacht over mogelijke alternatieven.

Monaco lijkt dan ook een belangrijk ijkpunt te worden. Een tegenvallend weekend zou Bottas’ positie verder kunnen verzwakken en Cadillac ertoe kunnen aanzetten sneller in te grijpen dan aanvankelijk gepland.

Herta schuift nadrukkelijk naar voren als opvolger

Opvallend genoeg lijkt Colton Herta zich steeds nadrukkelijker in beeld te rijden als mogelijke vervanger. De Amerikaan heeft zijn status binnen Cadillac de afgelopen weken flink zien groeien en geniet intern steeds meer vertrouwen.

Toch zit er nog een belangrijke voorwaarde aan een eventuele overstap naar de Formule 1. Herta moet eerst voldoende punten verzamelen voor zijn superlicentie. Lukt dat, dan zou Cadillac volgens de laatste signalen serieus kunnen overwegen om Bottas aan de kant te schuiven.