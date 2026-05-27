De toekomst van Valtteri Bottas bij Cadillac staat plots serieus ter discussie. Binnen het Amerikaanse team groeit de ontevredenheid over de prestaties van de ervaren Fin, die de verwachtingen voorlopig niet weet waar te maken. Volgens geluiden uit de paddock kan de Grand Prix van Monaco zelfs een cruciaal moment worden voor zijn toekomst.

Bij Cadillac volgens informatie van Sky Italia zouden ze steeds kritischer kijken naar Bottas, die voorlopig niet de indruk maakt waarop intern gehoopt werd. Het geduld lijkt stilaan op te raken en een sterk optreden in Monaco zou noodzakelijk zijn om de twijfels binnen het team weg te nemen.

23 mei
 Bottas raakte betrokken bij FBI-onderzoek in Miami

Bottas raakte betrokken bij FBI-onderzoek in Miami

16 mei

Cadillac verliest vertrouwen in Bottas

De teleurstelling over Bottas’ prestaties zou de afgelopen weken flink zijn toegenomen. De voormalig Mercedes-coureur werd binnengehaald om stabiliteit en ervaring te brengen, maar slaagt er voorlopig niet in om zijn stempel te drukken. Daardoor wordt achter de schermen al voorzichtig nagedacht over mogelijke alternatieven.

Monaco lijkt dan ook een belangrijk ijkpunt te worden. Een tegenvallend weekend zou Bottas’ positie verder kunnen verzwakken en Cadillac ertoe kunnen aanzetten sneller in te grijpen dan aanvankelijk gepland.

Herta schuift nadrukkelijk naar voren als opvolger

Opvallend genoeg lijkt Colton Herta zich steeds nadrukkelijker in beeld te rijden als mogelijke vervanger. De Amerikaan heeft zijn status binnen Cadillac de afgelopen weken flink zien groeien en geniet intern steeds meer vertrouwen.

Toch zit er nog een belangrijke voorwaarde aan een eventuele overstap naar de Formule 1. Herta moet eerst voldoende punten verzamelen voor zijn superlicentie. Lukt dat, dan zou Cadillac volgens de laatste signalen serieus kunnen overwegen om Bottas aan de kant te schuiven.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Valtteri Bottas Cadillac

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.687

    Wat een droefenis.
    Het team komt overal te kort (behalve geld) en wordt op rondes gezet. Daar veranderd geen ene andere Bottas iets aan. Maar doe maar schuiven en wisselen van rijders, komen ze toch nog ergens in de publiciteit.

    Het is het Manor van de huidge generatie en ik vind het een complete teleurstelling dat Cadillac. Komen ook zelden in beeld, misschien dat dat er mee te maken heeft.

    Ook Audi vind ik kraak nog smaak om te zien (livery) maar die zijn wel degelijk bezig moet gezegd worden. Alleen heeft die niet mijn gun factor want dankzij hen is het totale vermaak om zeep geholpen inzake 50/50...........

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 13:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.773

      Nee, maar als je goed oplet doet Perez het wel gewoon een klap beter, en is Perez in zowel kwalificaties als races gewoon echt bizar veel sneller. Perez lijkt er echt nog wat van te willen maken en rijdt met het mes tussen de tanden, terwijl Bottas futloos zijn rondjes rijdt. Dus ja, dat mag je Bottas echt wel aanrekenen.

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 13:20
    • Erwinnaar

      Posts: 5.687

      eerlijk gezegd heb ik het niet bekeken, vergeleken...vind het team chronisch langzaam tot heden.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 13:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.773

      Tja, wat had je verwacht van een volledig nieuw team. Echt beetje categorie Caterham/Lotus, Virgin, HRT. Wat Aston Martin laat zien, DAT is pas beschamend.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 13:47
    • Erwinnaar

      Posts: 5.687

      Weet niet, Audi doet het wel redelijk en dat met een compleet nieuwe auto en motor in eigen beheer.

      Cadillac heeft Ferrari onderdelen en dan zou je denken dat.....

      Maar niets is minder waar.

      Aston Martin, tja die komen wel terug dit jaar. Die Newey is zo ingewikkeld bezig geweest en vertaalslag naar het circuit is volop bezig, ik geloof dat zijn brein iets geniaals bedacht heeft en dat stilaan gaat komen op het circuit.

      Als laatste:

      wat de sport laat zien vind ik beschamend en ten tijde van Damon Hill zijn carriere vond ik de sport op zijn hoogtepunt.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 13:58
  • ADN

    Posts: 398

    Ho Cadillac, niet te snel! Bottas heeft zich weer opnieuw uitgevonden. We zitten inmiddels op Bottas 69.0!

    On topic: Bottas haal je niet voor de snelheid. Maar als hij het team en de auto niet verder kan brengen, dan houdt het denk ik (terecht) op.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 13:18
  • Damon Hill

    Posts: 19.773

    Het valt mij ook al op dat de verschillen tussen Perez en Bottas echt bizar groot zijn. Perez lijkt echt te willen strijden en is vaak ook absurd veel beter / sneller dan Bottas. Bottas rijdt rond als een slap vaatdoekje. En ja.... ze rijden bijna achteraan, maar zelfs dan nog kun je het verschil goed zien. Ik zou Bottas niet missen, maar Perez stiekem wel. Ik zou Perez zelfs bij Haas willen zien ipv Ocon... omdat Ocon echt kleurloos en slap rondrijdt en 0,0 in kan brengen tegen Bearmann.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 13:22
  • The Wolf

    Posts: 901

    Snap sowieso niet waarom ze die kleurloze Fin die in z'n 'topjaren' al structureel tekort kwam weer afgestoft hebben... Buiten die 'ludieke' snor en bijpassend matje is er op de baan weinig reuk of smaak aan. Perez is zelfs anno nu veel scherper en vechtlustiger..

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 13:35
    • ADN

      Posts: 398

      Je zegt het zelf. F1 is natuurlijk ook een uithangbord en Cadillac heeft mogelijk geprobeerd er een hip merk van te maken. Dat een Richiardo dat beter doet dan een Bottas...

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 13:48
  • Beamer

    Posts: 1.879

    Dat Bottas tegenvalt, dat is absoluut waar (in vergelijking met Perez), alleen of Herta nu gelijk beter is. In de F2 laat hij nog niks zien, terwijl ik het gevoel heb dat het niveau van F2 dit jaar wat magertjes is.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 13:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 666

    70:30 zeggen ze toch altijd? Of je er nou Bottas, strullovich, of Verstappen inzet veel zal dat niet uitmaken ( een percentage dus van het derde deel)

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 14:02
  • Beri

    Posts: 6.910

    Bottas is binnen gehaald voor meer dan alleen snelle resultaten. Dit is een proces waarin Cadillac in de komende jaren een stabiele basis wilt creëren en daarin kan een vice wereldkampioen en meervouding Formule 1 winnaar prima mee helpen. Iets wat ook op dit moment gebeurt. Zijn input wordt op meer vlakken gebruikt dan enkel een goed resultaat op zondag. En dat is het belangrijkste.
    Het zou kortzichtig zijn om nu resultaten te verwachten. Iets waar Bottas inderdaad moeite mee lijkt te hebben. Maar het zou onbegrijpelijk zijn als Bottas de deur gewezen wordt. Er is tijdens de werving voor de line up, bewust de keuze gemaakt voor ervaring. Omdat Cadillac deze nodig had en heeft. En om dit nu al teniet te doen, is erg onwaarschijnlijk. ik zie dit dus als een puur gerucht dat nergens op gebaseerd is. Er worden ook geen citaten genoemd.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 14:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 214
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
