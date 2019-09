Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Italië, dag 2

Vrijdag, 7.00 uur

Voorbereidingen op de dag, de eerste dag met activiteit van de laatste Europese ronde van het jaar. Het is absoluut ongelooflijk hoe snel het seizoen voorbij is gevlogen: het lijkt wel gisteren dat we naar Monza afreisden met de verwachting van een thuiszege voor Ferrari, die uiteindelijk niet kwam. De laatste zege van Ferrari op de Temple of Speed was in 2010 met Fernando Alonso - en het is simpelweg een eeuwigheid geleden sinds hij voor het laatst rood droeg.

8.00 uur

Na een redelijk laat diner met Alfa Romeo besluit ik het ontbijt over te slaan en het woon-werkverkeer van de Milanese vrijdag te ondergaan. Er is weinig verkeer, mede door de nasleep van een enorme storm de vorige nacht, waardoor een aantal vluchten van collega's naar de luchthaven van Turijn moesten uitwijken.

Ik hoor vervelende verhalen: British Airways bood aan 100 euro te vergoeden van taxiritten die 250 euro kostten; een TV-collega vraagt bij een autoverhuurder om een auto voor vier dagen, nadat hij zijn boeking in Milaan moest annuleren. 800 euro - waarna hij zegt dat hij zijn opties gaat bekijken. Tien minuten later belt hij terug voor de deal, maar ineens kost het 1200 euro: "Pak onze laatste auto, of laat het aanbod liggen..."

Waar taxibestuurders ooit de plaaggeesten van de F1 waren, zijn het nu autoverhuurbedrijven die ons dwarszitten. Het verschil is dat taxiritten ons tientallen euro's kosten; met verhuurbedrijven gaat het vaak richting de duizenden.

9.00 uur

Ik arriveer in een (modderig) bos dat ook dienst doet als parkeerplaats voor de media en loop naar de paddock, terwijl ik op weg daarheen roddels opvang. Totdat de rijdersmarkt helemaal gesloten is, zal dat het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn - het lijkt erop dat er nog twee stoeltjes over zijn: een bij Haas, die behouden zou kunnen worden bij Romain Grosjean; en een bij Williams naast George Russell - die waarschijnlijk naar Nicholas Latifi gaat als hij de benodigde licentiepunten binnenhaalt.

Het tweede zitje bij Alfa Romeo voor 2020 is in theorie nog open, maar aangenomen wordt dat Antonio Giovinazzi onder druk van Ferrari zal blijven, hoewel het team zelf graag anders wil. Nico Hülkenberg en Romain strijden dus om het zwart-gouden stoeltje, of welke kleur de Haas-auto's volgend jaar ook zullen zijn. Er zullen echter wat coureurs zijn die bezig zullen zijn met het de coureurs van Red Bull...

10.00 uur

Ik loop Julian Jacobi, de legendarische coureursmanager die zich ontfermt over de carrières van de meeste grote namen van de sport - inclusief Ayrton Senna en Alain Prost (een tijdje zelfs tegelijkertijd) - en we wisselen gedachten uit over verschillende zaken. Julian geeft je altijd wel een snipper.

13.00 uur

Tijd voor de persconferentie van de FIA en het is duidelijk dat de teams verdeeld zijn over een aantal voorwaarden van de reglementen voor 2021. Dat geldt vooral voor de voorwaarden rond standaard- en voorgeschreven onderdelen, waarbij Ferrari-teambaas Mattia Binotto suggereerde dat standaardisatie van bepaalde componenten zelfs een 'risico' zou kunnen zijn.

Daarna lunch ik bij Ferrari: salades en mogelijk de beste prosciutto die ik ooit gehad heb. Dat voorkomt dat ik trek krijg voor het diner.

Terwijl ik door de paddock loop, kom ik Tomas Scheckter en zijn broer Toby tegen - beiden aanwezig om het 40-jarig jubileum van de wereldtitel van vader Jody te vieren. Ik heb nauw samengewerkt met Tomas in zijn Formule 3-tijd en het is geweldig om herinneringen op te halen. Hij produceert nu dierenvoeding, waarbij er 20 ton per week gemaakt wordt.

16.30 uur

Tijd voor interviews en wederom is het strijden. We willen allemaal fragmenten scoren door de beperkte en botsende interviewmomenten, maar het lukt om een aantal goede dingen op te halen.

Ik hoor dat er een intense meeting van de Grand Prix Drivers Association gepland staat voor na de rijdersbriefing, waarbij het hoofdonderwerp natuurlijk het dodelijke incident van vorig weekend is. Uiteindelijk duurt het tot ongeveer 19.00 uur, waarbij de focus lag op het onderwijzen van jonge coureurs, zodat ze de reglementen met name qua veiligheid zullen respecteren.

19.00 uur

Een (door de GPDA-meeting) uitgesteld '321'-interview met Lando Norris, waarbij een uit een Oostenrijkse en Finse journalist en mij bestaand trio het vuur aan de schenen leggen bij de rijzende ster. Het slot van 20 minuten wordt een halfuur, waarbij de jonge Brit extreem open spreekt. McLaren vertelt ons daarna dat dit het beste interview is dat hij ooit gegeven heeft.

Ik ken Lando zo'n drie jaar en het is geweldig om het talent zich zien te ontwikkelen van een verlegen potentiële F3-coureur tot een gevestigde F1-coureur. Zijn inzichten in de overlap tussen echt racen en Esports blijken vooral scherpzinnig, dus hou deze site in de gaten.

19.30 uur

Ik blijf in het McLaren Brand Centre hangen voor een diner met BAT. Verfrissend is het dat er niet gesproken wordt over vaping of tabak; alleen een relaxte bijeenkomst onder het genot van een geweldig bereid en gepresenteerd diner. Het voorgerecht was een burrata, gevolgd door een (medium-rare) runderlap en een dessert van crème brûlée met compote.

21.00 uur

Ik vertrek richting mijn B&B en tegen 22.30 uur lig ik in bed.