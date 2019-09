Raikkonen: "De Formule 1 is eindelijk wakker geworden"

De Formule 1 gaat de zwart-witte vlag wederom invoeren en dat besluit kan op goedkeuring rekenen van Kimi Raikkonen. De Alfa Romeo-coureur constateert dat de Formule 1 'eindelijk wakker is geworden'.

De zwart-witte waarschuwingsvlag is al sinds jaar en dag in de reglementen van de Formule 1 opgenomen, maar sinds 2010 werd de vlag eigenlijk vrijwel nooit gebruikt. In België veranderde dat. Pierre Gasly kreeg de vlag vorig weekend te zien, omdat de stewards zagen dat de Fransman van Toro Rosso van lijn veranderde in de remzone. Wedstrijdleider Michael Masi kondigde vervolgens aan de vlag vaker te gaan gebruiken.

Masi vertelde tevens dat hij niet begreep waarom de vlag tot op heden zelden gebruikt werd en daar kan Raikkonen zich helemaal in vinden. "We kregen die vlag regelmatig in de karting. Het is iets normaal, maar om een of andere reden is het nooit gebruikt in de Formule 1. De vlag is voor dit doel bedacht, dus ze zijn eindelijk wakker geworden en beseffen dat deze vlag bestaat."

"Ik denk dat het goed is, omdat het in veel gevallen vreemd is om meteen een straf te geven. Dat is het enige wat ze kunnen doen volgens hun eigen regels. Maar we hebben ook de vlaggen en dat zorgt ook voor een wake up call. Als je dan nogmaals iets doet, dan is het prima. Je bent een keer gewaarschuwd, dus je krijgt een straf als je het nogmaals doet. De vlag bestaat misschien al honderd jaar, dus gebruik hem ook! We zullen zien hoe het uitpakt."

Volgens Raikkonen dreigt er geen gevaar dat coureurs met opzet de grenzen gaan opzoeken, omdat ze eerst een waarschuwing zullen krijgen. "Het hangt ervan af wat je doet. Met kleine dingen kan je 100 keer wegkomen, maar met andere zaken krijg je meteen een straf. Als je echt iets doms doet, zal je natuurlijk niet de waarschuwingsvlag krijgen. Je krijgt de straf, maar voor de kleine dingetjes is deze vlag er."