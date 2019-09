Weer of geen weer maakt Nico Hulkenberg niets uit: hij wil racen

Tijdens de twee vrije trainingen van de vrijdag op Monza was vooral de regen de baas. Vele coureurs worstelden met hun bolides op het natte circuit in Italië. Nico Hulkenberg was ondanks het natte weer best positief over de vrijdag. Monza is een circuit met weinig bochten en waar je veel snelheid nodig hebt. Dat is iets wat de Renault-motor nog te kort komt.

Hülkenberg was mee van de weinige coureurs die niet in de problemen kwam in de trainingen. In Duitsland wist de Duitser de bolide niet de baas te zijn in de regen, maar daar zal hij deze keer voor waken. “Ik hou van deze condities. Helemaal nat of miezerig, het is altijd anders en dat is wel leuk. Normaal gesproken hebben wij op dit soort circuits meer kans als het nat is dan op het droge, dus we zullen zien hoe het gaat”, vertelde de coureur uit het Duitse Emmerich.

De 32-jarige Renault-coureur heeft een positief gevoel overgehouden aan de vrijdag. Het team heeft de laatste tijd weinig goede vrijdagen, maar deze gaf weer wat hoop. 'The Hulk' denkt dat er nog wel wat tijd te winnen is. “De data die de auto afgaf, zagen er goed uit. De feedback van de auto voelde ook goed, dat was heel positief. Onze vrijdagen waren tot nu toe niet zo goed, dus ik denk dat dit een goede uitgangspositie is”, zo vertelde de coureur tegen GPToday.net. De basis is volgens de Duitser nu gelegd en de focus zal nu volledig liggen bij het compenseren van het gebrek aan snelheid.

Over de race wist Hülkenberg nog niet veel te zeggen. Het kan alle kanten in, maar een goede basis is er, dus kan daarop gebouwd worden. “Het is natuurlijk moeilijk in te schatten waar we staan na een vrijdag, maar zoals we nu staan is een goede positie haalbaar. Natuurlijk zijn de top 6-auto’s eigenlijk onbereikbaar, dus hopelijk kunnen wij daarachter zitten.”

Als er regen gaat vallen, zal er volgens hem niet veel veranderen, maar hij zou het wel leuk vinden. “Persoonlijk vind ik regen wel leuk. Het brengt ons ook extra kansen, maar zoals je weet kan het ook goed misgaan. Vooral op dit circuit met veel snelheid en lage downforce is het oppassen geblazen. Mij maakt het niet uit, maar het is racen en het blijft tricky.” Hülkenberg heeft verder geen exacte verwachting en wacht het allemaal wel af.