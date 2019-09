Ricciardo: "Juichen voor crashes verwacht ik eerder van kinderen dan volwassenen"

Daniel Ricciardo kan er geen begrip voor opbrengen dat er fans zijn die juichen op het moment dat een coureur crasht. Hij vindt dat het gedrag dat normaal gesproken voorbehouden is aan kinderen.

Het commentaar van Ricciardo komt een week nadat Lewis Hamilton op social media uithaalde naar fans. Hij stelde dat zij het gevaar van autosport niet goed op waarde weten te schatten, nadat Anthoine Hubert vorige week dodelijk verongelukte. Tijdens VT3 op Spa-Francorchamps crashte Hamilton, enkele uren voor het fatale ongeluk van Hubert. De crash van de regerend wereldkampioen werd toegejuicht door de aanwezige fans.

"Natuurlijk ben ik het eens met Lewis, maar het is lastig om de situatie van buitenaf in te schatten als je nooit in een F1-auto gezeten hebt", vertelde Ricciardo aan onder andere GPToday.net. "Het is alsof we naar boksen kijken. We denken altijd aan wat ze moeten doen of waar ze moeten slaan en er zijn mensen die juichen als een bokser tegen het canvas gaat."

"Het is lastig oordelen als je niet in de situatie zit en je nooit zal weten hoe je het gevaar goed moet inschatten. In ieder geval zou ik eerder van een kind dan een volwassene verwachten dat ze juichen om een incident. Het is gewoon niet prettig. Als coureur is het enige wat ik kan vragen dat, als iemand een echte fan is, deze persoon niet alleen de coureur waardeert, maar ook weet wat de risico's zijn en dat ze incidenten niet toejuichen."

Ricciardo ging ook in op hoe de coureurs omgingen met het incident van Hubert. "Na de race kwamen we met enkele coureurs samen en spraken we over wat er gebeurd is. Het is goed om te weten dat je niet de enige bent die zich slecht voelt. Hetzelfde gebeurde toen Bianchi zijn incident had. Het beste is volgens mij echter om de bladzijde om te slaan en te focussen op het weekend. Natuurlijk wel op een goede manier en niet zonder enige vorm van respect."