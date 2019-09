Racing Point verlegt focus na Singapore naar auto voor 2020

Racing Point zal in Singapore haar laatste aerodynamische upgrade meenemen voor de RP19. Daarna zal de renstal haar focus verleggen naar de auto voor 2020, legde teambaas Otmar Szafnauer uit.

Het in Silverstone gevestigde team introduceerde tijdens de Duitse Grand Prix een nieuwe aerodynamische filosofie voor haar bolide, voordat er in Hongarije nieuwe onderdelen aan toegevoegd werden. Tijdens de laatste race in België pakte Racing Point haar tweede dubbele puntenfinish van het seizoen: Sergio Perez werd zesde, terwijl Lance Stroll op Spa-Francorchamps als tiende over de meet kwam.

Het team staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap en volgens Szafnauer zal het team tot en met Singapore blijven doorontwikkelen, waarna de focus verlegd wordt naar de bolide voor 2020. "We hebben de laatste maanden significante progressie geboekt en de nieuw gekozen richting met de updates in Duitsland betaalt zich uit."

"We zullen meer elementen van onze nieuwe filosofie in Singapore introduceren, voordat we onze focus verleggen naar de auto van 2020. Zoals altijd is de strijd in de middenmoot erg spannend. Omdat de punten zo gelijk verdeeld worden tussen een aantal teams is het niet makkelijk om de achterstand in te lopen, maar we geven niet op. We staan slechts 11 punten achter de vijfde plaats, dus er is nog genoeg mogelijk met acht races te gaan."

Perez verwacht sterk Racing Point in Italië

Perez, die op Spa zijn beste resultaat van het seizoen evenaarde, verwacht nog een sterk weekend voor het team, waardoor er stappen gezet moeten worden in het kampioenschap. "Monza zou nog een sterk weekend voor ons moeten zijn. Hopelijk kunnen we onze snelheid uit Spa vasthouden. Het is wederom een zeer snel circuit en de auto werkt goed in de specificatie met weinig downforce."

"Om snel te zijn, moet je moedig zijn met het remmen en de kerbs aanvallen. In de kwalificatie, met weinig brandstof, is het een grote uitdaging en moet je precies zijn. Monza is een speciale plek om te racen en altijd een hoogtepunt van het jaar. Het is zo snel, redelijk smal op sommige punten en historisch. De Tifosi hebben zoveel passie en het herinnert me aan de sfeer die we in Mexico hebben."