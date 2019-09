Norris: "Coureurs nemen veiligheid in de Formule 1 soms voor lief"

Lando Norris is aangeslagen na het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert. De McLaren-coureur stelt dat de coureur hun veiligheid af en toe voor lief nemen als ze in de auto stappen.

Hubert overleed zaterdag na een horrorcrash in de hoofdrace van de Formule 2. Hij moest uitwijken voor de gespinde Giuliano Alesi, kwam in de bandenstapels terecht en werd daarna vol in de flank geraakt door Juan Manuel Correa. Daar waar Correa nu nog in het ziekenhuis ligt met meerdere verwondingen, liet Hubert dus het leven. Het volledige Formule 2-weekend op Spa-Francorchamps werd vervolgens geannuleerd.

Voor de coureurs in de Formule 1 kwam het overlijden van Hubert als een schok. Vooral goede vrienden Pierre Gasly en Charles Leclerc waren zichtbaar aangedaan door het verlies. Ook Norris had het er niet makkelijk mee. De Brit sprak zich na de Belgische Grand Prix uit over hoe de coureurs af en toe de veiligheid in de sport voor lief nemen.

"Het schokte me behoorlijk, omdat ik denk dat wij als coureurs soms zelfs voor lief nemen wat we doen, hoe veilig alles is, hoe we zulke zware crashes kunnen hebben en ermee wegkomen. Maar het kan zo snel de andere kant op vallen. In het verleden werd het volgens mij vaker verwacht en gebeurde het regelmatiger."

"Dit was meer iets wat ons allemaal had kunnen overkomen. Mijn condoleances gaan naar alle vrienden en familie van Anthoine. Ik voel me slecht, wetende dat ik er iedere dag in racete. Het had iedereen kunnen overkomen. Het gebeurde niet, maar ik had het vorig jaar ook kunnen zijn. Op het moment dat je aan dat soort dingen begint te denken, dan raak je aangeslagen."