Ricciardo verwacht te kunnen leren van nieuwe teamgenoot Ocon

Daniel Ricciardo ontvangt Esteban Ocon met open armen bij Renault in 2020. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar stelt dat het een mooie kans is om dingen te leren van de Fransman.

Renault kondigde afgelopen week aan dat Ocon in 2020 een van de coureurs van de Franse fabrikant wordt. Dat gaat ten koste van Nico Hülkenberg, die sinds 2017 uitkwam voor het geel-zwarte team. Dit jaar kreeg hij gezelschap van Ricciardo, die Red Bull Racing na vijf seizoenen verruilde voor Renault. Volgend seizoen komt het team dus wederom uit met een gewijzigd coureursduo.

Ocon moest dit seizoen noodgedwongen plaatsnemen langs de zijlijn, nadat er na twee jaar geen plaats meer voor hem was bij Racing Point, het voormalige Force India. De Fransman zal komend jaar terugkeren bij Renault, waar hij in 2016 al enkele keren voor in actie kwam als derde rijder. Dat vindt hij een grote eer. "Het is een enorme kans voor mij om te werken voor zo'n grote fabrikant, die in het verleden titels gewonnen heeft", vertelde Ocon aan Canal Plus.

Ricciardo verwelkomt zijn nieuwe teamgenoot met open armen. "Hij is een hongerige en jonge coureur, vooral na een jaar waarin hij niet geracet heeft. Hij zal vastberaden zijn en de verloren tijd graag willen inhalen. Ik ben er zeker van dat Esteban op bepaalde gebieden beter is dan ik, dus het is voor mijn een kans om te leren en me te verbeteren."