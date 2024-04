Ocon krijgt geüpdatete vloer in China

Het team van Alpine is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal heeft nog geen enkel WK-punt gepakt en ze zijn uitgegroeid tot het lelijke eendje van de grid. In China introduceren ze alvast een nieuwe vloer, alleen Esteban Ocon kan over dit nieuwe onderdeel beschikken.

Alpine wil al jaren de stap naar de top van het veld zetten, maar dat is nog niet gelukt. Dit jaar vallen de resultaten tegen, want Esteban Ocon en Pierre Gasly kunnen geen potten breken met de nieuwe bolide. Ze rijden vooral rond in het achterveld en dat zorgt voor teleurstelling. In de tussentijd zijn er ook veel kopstukken bij het team vertrokken waaronder Otmar Szafnauer, Alan Permane en Matt Harman.

Alpine-teambaas Bruno Famin hoopt op een goed resultaat in de Chinese Grand Prix van aankomend weekend. Er wordt weer een sprintrace verreden en in de vooruitblik van het team deelt Famin goed nieuws: "We hebben ontzettend hard doorgewerkt en we zijn in staat dit weekend een update mee te nemen voor één auto. Dat is een race eerder dan gepland!" Alpine liet aan Motorsport.com weten dat het om een nieuwe vloer gaat en dat Esteban Ocon hiermee zal gaan rijden. Bij een volgend updatepakket zal Pierre Gasly voorrang krijgen.