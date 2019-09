Verstappen hoopt op hulp van Honda in oplossen van slechte starts

Max Verstappen baalt van de matige start die hij tijdens de Belgische Grand Prix had. Het was niet de eerste keer dit seizoen en de Red Bull Racing-coureur verwacht dat Honda gaat helpen om het probleem op te lossen.

Verstappen kwam op Spa Francorchamps niet goed van zijn plaats af, waardoor hij vanaf de vijfde positie kortstondig terugviel naar P7. Vervolgens wilde de Nederlander de verloren posities zo snel mogelijk goedmaken, maar in zijn ijver kwam hij al in de eerste bocht in aanraking met Kimi Raikkonen. In Eau Rouge eindigde Verstappen vervolgens in de bandenstapels, omdat de stuurstang van zijn linkervoorwiel afgebroken was.

Contrast met starts afgelopen jaren groot

Het was niet de eerste keer dit jaar dat Verstappen slecht weg kwam bij de start, maar in Oostenrijk en Duitsland wist hij het matige begin van de race alsnog om te buigen in een zege. Het contrast met de afgelopen jaren is groot, want toen kwam Verstappen vaak zeer goed uit de startblokken. Verstappen vermoedt dat een deel van het probleem in de Honda-motor zit, zo vertelde hij in Peptalk op Ziggo Sport.

"Vorig jaar hadden we de beste starts van iedereen, maar nu lopen die starts opeens niet meer. In de motor zit iets wat niet lekker loopt, want ik doe niks anders dan in de voorbije vier jaar. We weten wel waar het hem in zit, maar we krijgen het nog niet helemaal voor elkaar dat helemaal op orde te krijgen. Honda werkt daar wel hard aan."

"Als we vorig jaar een goede start maakten, wonnen we plaatsen, terwijl we met een slechte start in ieder geval onze positie behielden. Als we dit jaar een goede start maken, behouden we onze positie, terwijl we bij een slechte start meerdere plaatsen verliezen", beschrijft Verstappen het verschil met de voorgaande jaren.