Waarom de teams graag nieuwe inschrijvingen zouden verwelkomen in de Formule 1

Sinds we Panthera Asia Team's plannen om de Formule 1 te betreden in 2021 onthulden, is er veel gesproken over het onderwerp - en dat zal waarschijnlijk in de nabije toekomst zo blijven - want het is duidelijk dat de sport nieuwe inschrijvingen moet aantrekken als verzekering voor het geval huidige teams om welke reden dan ook willen vertrekken.

Bedenk maar: als Haas in 2016 niet was toegetreden, had de huidige grid na het verlies van Manor uit negen teams bestaan, terwijl alleen de interventie van Lawrence Stroll tijdens de donkerste dagen van Force India het verlies van een volgend team voorkwam. Zonder de vrijgevigheid van miljardairs Gene Haas en Stroll zou de sport nu bestaan uit acht teams en zestien auto's.

Gezien Ferrari's voortdurende bedreigingen om de F1 te verlaten, tenzij het haar eigen imago en een focus op elektrische mobiliteit door wereldwijde fabrikanten nastreeft, is het niet ondenkbaar dat het aantal auto's op de grid daalt tot - of nog verder daalt dan - zestien inschrijvingen. Dat is niet wat Liberty Media zo kort na het verkrijgen van de commerciële rechten in 2016 nodig heeft, of de erfenis die FIA-president Jean Todt wil achterlaten zodra hij aan het eind van zijn laatste termijn eind 2021 aftreedt.

Het zou dus logisch zijn om aan te nemen dat Liberty een offensief zou starten om vers bloed in de sport te krijgen, maar nee: op vrijdag vertelde F1's Managing Director Ross Brawn aan Sky TV: "Wat we tegen potentiële nieuwkomers gezegd hebben is 'laten we de nieuwe regels introduceren en de situatie stabiliseren. Laten we alles goed aan de praat krijgen voordat we nieuwe teams gaan nastreven'."

Alles goed en wel, maar wat als een of twee teams voor die tijd vertrekken uit onvrede met de technische, sportieve en commerciële veranderingen die Liberty wil doorvoeren? Dan is het te laat...

Teams staan open voor nieuwe rivalen

Aan de andere kant zullen de teams inkomsten verliezen als nieuwe inschrijvingen zich melden. Niet alleen komt er een strijd voor een plaats in de top 10, maar ook het basisbedrag dat ieder team krijgt zal dalen, omdat deze door elf of twaalf, en niet door tien gedeeld wordt. Maar nee: op de vrijdag in Spa, tijdens de persconferentie van de FIA, stonden vier aanwezige teambazen redelijk open voor nieuwe teams toen ze daarover gevraagd werden door GPToday.net.

"Twaalf teams, dat is een mooi aantal en je weet nooit wat er bij andere teams gebeurt", zei Toro Rosso-teambaas Franz Tost, terwijl Haas-teambaas Günther Steiner het commentaar van Cyril Abiteboul echode toen hij zei: "Ik denk dat het goed zou zijn om meer teams te hebben, zolang ze - zoals Cyril en Franz zeiden - goed gefinancierd en spraakmakend zijn."

"Door de introductie van het budgetplafond en denk ik dat we in de toekomst misschien ruimte hebben voor twaalf teams, maar we moeten voorzichtig zijn rond de distributie van het geld om het wat gelijkwaardiger te maken, waardoor er twaalf financieel gezonde teams kunnen zijn", concludeerde Otmar Szafnauer, CEO van Racing Point.

Waarom lijkt dit de wereld op zijn kop? Wat weten de teams dan wel wat tot nu toe voor het oog van de media verborgen is gebleven?

De kern ligt in de uitspraken die Mercedes-CEO Toto Wolff zondagavond deed, toen hij gevraagd werd over potentiële nieuwe teams. "Ik denk dat we allemaal weten dt het toetreden van een Formule 1-team iets is dat moet gebeuren op basis van verdienste, dat het geloofwaardig moet zijn, dat het op een goede manier gefinancierd moet zijn en dat alle betrokkenen het ermee eens moeten zijn, vooral degenen die hierdoor verzwakt worden."

Wie kunnen hierdoor 'verzwakt' worden, en waardoor? De inkomsten van de teams zullen 'verzwakt' worden, en zij zullen opgeroepen worden om in te stemmen met het proces. Waarom zouden zij dat doen, tenzij hun inkomsten er geen hinder van ondervinden?

Nieuwe teams moeten zich gaan inkopen

Het antwoord ligt in de plannen van Liberty voor een franchise-model, waarbij ieder team een franchise-waarde heeft zoals in de NFL, waarbij nieuwkomers zich in moeten kopen op de grid.

Het getal waarover gesproken wordt is 200 miljoen dollar, net boven de kosten van het neerzetten van een draaiende operatie, wat geschat wordt op 100 tot 150 miljoen dollar - plus de budgetten van de eerste twee jaar, gegeven dat nieuwe teams niet meteen volledige inkomsten zullen genereren tijdens deze periode in het (aannemelijke) geval dat de huidige structuur behouden blijft. We hebben het over een totaal van zo'n 500 miljoen dollar om alleen twee auto's op de grid te zetten - zonder garantie van inkomsten...

Wat gebeurt er met de 200 miljoen? Hoewel de meningen verschillen over of Liberty er een commissie over pakt, zal het gros van het geld eerlijk verdeeld worden tussen de huidige teams om de 'verzwakking' van hun inkomsten te compenseren.

Het is niet raar dat teambazen breed grijnzen als ze gevraagd worden over nieuwe teams, omdat ze hoe dan ook scoren: of ze krijgen een deel van het geld uit deze pot om 'verzwakking' tegen te gaan, of de waarde van de individuele operaties stijgt enorm door een krabbel met een pen.

Eerdere ervaring met inkopen niet hoopgevend

Herhaalt de historie zich? Bij de eeuwwisseling drukte toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone een aanbetaling van 48 miljoen dollar voor nieuwe inschrijvingen door, waarbij de som in twaalf gelijke termijnen gedurende het eerste seizoen terugbetaald werd. Het resultaat? Alleen het megarijke Toyota trad in die periode toe, wat op zijn beurt de vraag oproept: hoeveel nieuwe inschrijvingen hoopt de Formule 1 eigenlijk aan te trekken met een ogenschijnlijk niet-competitieve aanbetaling van 200 miljoen?

Ten slotte: voordat hij benoemd werd tot Managing Director van de F1, besprak Brawn in zijn boek Total Competition het vraagstuk rond nieuwe teams. Destijds (in 2016) zei hij:

"Wat de Formule 1 volgens mij altijd moet bereiken is dat het toegankelijk is voor het grootst mogelijke aantal teams. Dat is volgens mij een grote uitdaging en een punt waarop de Formule 1 faalt."

"Zou het niet geweldig zijn als we dertien sterke teams hebben, waarbij de franchise van een F1-team enorm waardevol is, en een lange lijn van mensen die in de sport willen komen omdat ze winstgevend en succesvol kunnen zijn?"