Ricciardo wist niet of hij wilde: "Blij dat het voorbij is"

Daniel Ricciardo heeft zich zaterdagavond afgevraagd of hij in de cockpit van zijn Renault moest stappen om mede de show van de F1 te maken op zondag. De Australiër heeft nagedacht of het wel de moeite waard was om zondag te gaan racen na de dood van Anthoine Hubert in de Formule 2-race van zaterdag.

Niemand wilde racen

Na afloop zei hij tegen GPToday.net: "Ik ben blij dat de race over is. Om vandaag te racen was de manier om je respect te tonen, maar het voelt ook wel heel gek. Ik denk alleen niet dat er iemand van ons echt wilde racen. Als ik tenminste voor mezelf spreek ben ik er zeker van dat ik echt niet de enige was die er zo over dacht. Het was heel moeilijk om er gewoon te zijn en voor iedereen een lach op je gezicht te moeten tonen."

"Ik weet dat er veel mensen in de paddock op dit moment pijn hebben na wat er zaterdag is gebeurd, daarom is iedereen opgelucht dat het voorbij is. We kunnen nu vooruit kijken en hopelijk is dit de laatste keer dat zoiets is gebeurd."

Crash blijft in je hoofd zitten

Hoewel er zondag toch geracet diende te worden was Ricciardo niet heel blij. Hij vervolgt: "Als je eenmaal de adrenaline van de competitiedrang in je voelt verschuift het gevoel wel naar de achtergrond, maar het is niet compleet verdwenen. Dat is onmogelijk, dus het gevoel bleef aanwezig."

"In het heetst van de strijd kun je, hoe gek het ook klinkt, toch je aandacht vestigen op de competitie. Maar het is zo vers, dat je het niet compleet kunt uitschakelen."

Familie Anthoine Hubert

De familie van Anthoine Hubert kwam zondag naar het circuit. Ricciardo zei dat hij was geïnspireerd door hun aanwezigheid waardoor hij zich juist ging afvragen of de F1 zou moeten racen. De Renault-coureur: "Het is ons werk en ons beroep en het is ons leven, maar uiteindelijk zijn het alleen maar raceauto's die rondjes rijden. Het komt tot een punt waarop je het in twijfel trekt en je bij jezelf denkt; is het de moeite waard? Dus ik heb het zeker in twijfel getrokken zaterdagnacht, heb er een nachtje over geslapen."

"Toen ik eerlijk gezegd een deel van zijn familie hier vandaag zag, gaf me dat meer kracht dan wat dan ook. Hoe ze hier kunnen zijn na wat er is gebeurd, mijn petje ervoor afnemen doet daar te weinig recht aan. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kon me niet voorstellen in die positie te verkeren. Ik had het gevoel dat ze veel sterker waren dan een ieder van ons gisteren was."