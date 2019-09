Leclerc kreeg geen flashback naar Oostenrijk

Charles Leclerc pakte zaterdag zijn derde pole position uit zijn Formule 1-carrière en wist die gisteren te verzilveren in zijn eerste Formule 1-overwinning. Op Spa-Francorchamps bleek het in dat opzicht een zeer goed weekend voor de Ferrari-coureur, maar het verlies van zijn goede vriend en F2-coureur Anthoine Hubert heeft de overhand.

De 21-jarige coureur reed simpel weg van pole position en behield vrijwel de gehele race de leiding. Toch kende hij problemen met zijn Ferrari en dan met namen met de banden. De slijtage van de Pirelli-banden op de Ferrari was meer dan bij Mercedes waardoor Lewis Hamilton akelig dichtbij kwam in de laatste paar ronden.

Geen fouten maken

In Oostenrijk gebeurde dit jaar hetzelfde en daar leek Leclerc op weg naar zijn eerste overwinning, toen hij ook van pole position startte. Uiteindelijk was het Max Verstappen die er met de winst vandoor ging, doordat hij twee ronden voor het einde de Monegask in wist te halen.

Leclerc had echter niet hetzelfde gevoel als toen, zo vertelde hij aan onze redactie: "Ik was niet heel nerveus. Ik begin er bijna aan te wennen dat ik in die situatie terecht kom waarin ik als eerste rijdt en een andere coureur mij achtervolgt die sneller is op de baan."

"Ik wist dat Lewis Hamilton achter mij reed en ik kon het niet veroorloven om fouten te maken. Lewis is een coureur die daar meteen gebruik van maakt zodra de gelegenheid zich voordoet. Op de laatste ronde na was hij nooit dichtbij genoeg om iets te proberen. Ik heb mij geconcentreerd op mijn eigen race en dat is gelukt."

Geen flashback naar Verstappen

Op de vraag of hij flashbacks naar Oostenrijk heeft gehad of dat hij dacht dat hij genoeg tempo had om de klus te klaren, antwoordde hij: "In de positie waarin ik me bevond, was ik er alleen maar op gericht om Lewis zo ver mogelijk van me af te houden. Als er dan een inhaalpoging zou komen, denk je niet terug aan wat er in Oostenrijk is gebeurd. Je probeert ermee om te gaan als het eenmaal achter de rug is."

"Zoals ik al zei concentreerde ik mij vooral op mijn eigen race. We hadden problemen met de balans in de auto en dat wilde ik oplossen. Daarbij kreeg ik ook te maken met veel slijtage op de banden. Daar had ik veel moeite mee dus ik had al mijn concentratie daarop gericht en te zorgen dat ik genoeg snelheid bleef houden."