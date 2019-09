Helmut Marko: "Gasly Albon swap nu al een succes"

Helmut Marko was de grote kracht achter de Gasly/Albon swap van deze zomer. De Oostenrijker, die in het verleden al Daniil Kvyat en Max Verstappen van plek liet ruilen, sprak na afloop van de training met Karun Chandhok van Sky F1.

Chandhok vroeg aan Marko hoe hij terugkeek op de rijderswissel: "Dat is nu al een zeer geslaagd project", vertelde Marko. "Gasly reed een zeer competitieve tijd in de Toro Rosso en Alexander past zich moeiteloos aan. Hij past goed in de Red Bull."

"We hebben Alexander een nieuwe motor gegeven om sowieso voor dit weekend de druk bij hem weg te halen. Hij moet van achteren de race beginnen en heeft dus geen 'kwalificatiedruk'."

Marko sprak verder over de Red Bull-coureur. "Ik had een lang gesprek met hem en ik vroeg hem of hij er klaar voor was. Hij antwoordde zeer positief en het is een jongen die goed tegen de druk kan. Hij vertelde mij dat hij al zijn hele leven klaar is om in een top drie auto te stappen."

Chandhok en Pinkham vroegen daarna over de mogelijkheden voor 2020: "Vettel heeft een contract voor volgend jaar." Pinkham vroeg daarna of Marko Vettel terug wil hebben in het team: "Ik ben tevreden met onze coureurs", antwoordde de Oostenrijker. "Dat zei je in Hongarije ook", counterde Pinkham. "Dat zei ik voorafgaande aan de race", counterde Marko terug.

"We moeten proberen te vechten met Mercedes, Ferrari lijkt mij op dit moment buiten bereik", sloot de voormalig winnaar van de 24-uur van Le Mans af.