Mercedes-wagen van Hamilton op tijd klaar voor kwalificatie

Goed nieuws voor Lewis Hamilton. Mercedes denkt namelijk zijn wagen op tijd klaar te hebben voor de kwalificatie. Een harde klapper voor Lewis Hamilton tegen het einde van de derde vrije training zorgde ervoor dat de monteurs nog even geen pauze kunnen hebben. Lewis Hamilton maakt bijna nooit een fout, maar voor bocht 12 verloor Lewis zijn auto en kon hem niet uit de bandenstapels houden.

Volgens Mercedes gaat het lukken om met beide coureurs en wagens de kwalificatie te starten. Mercedes vertelde tegen GPToday.net dat het team wel wat dingen moet vervangen. "We zullen de gehele voorkant vervangen (ophanging en wielassemblages), de voorvleugel, de bardge boards en we zullen de vloer vervangen. Als er geen onverwachte of nare verrassingen zijn, dan zijn we van mening dat we al het werk op tijd kunnen voltooien voor de start van de kwalificatie."