Max Verstappen na trainingen: "Vrees dat het moeilijk gaat worden"

Max Verstappen begon de eerste vrije training met een derde plek en eindigde in de tweede vrije training als zesde, maar de Nederlander reed in de laatste vrije training van vandaag met een lichtere motorafstelling. Op de eerste dag van het Belgische Grand Prix-weekend leek de Red Bull Racing-auto niet meteen te kunnen tippen aan die van Mercedes en Ferrari, maar Verstappen hoopt morgen het gat te kunnen dichten.

Goed gevoel maar moeilijk

Het gevoel was volgens de Nederlander wel goed. "Ik denk dat het gevoel van mijn RB15 op deze baan goed is. Vandaag hebben we in de twee vrije training met een lichtere motorafstelling gereden, dus we morgen iets kunnen herstellen, vooral op het gebied van kwalificatie. Het is een mooie baan maar niet ideaal voor onze auto."

Op het niveau van balans op de baan zijn de kansen van Verstappen duidelijk: "Ik vrees dat het heel moeilijk voor ons zal zijn om het gat te dichten met de Ferrari's die hier in Spa erg snel zijn. We moeten het beste weten te halen uit onze auto."