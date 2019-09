Max Verstappen: "Er komen weer updates op onze auto"

Vandaag begint het spektakel van de Formule 1 weer na de zomerstop. Na bijna een maand pauze begint de tweede helft van het seizoen en interessant zal worden hoe die zal verlopen naar het einde van het kampioenschap. Lewis Hamilton staat met 250 punten ruimschoots voor op de nummer twee in het kampioenschap. Bottas staat tweede met 188 punten en Verstappen derde met 181 punten.

Van de laatste vier races wonnen zowel Verstappen als Hamilton er allebei twee. De Nederlander scoorde echter de meeste punten in die vier races voor de zomerstop; 81 tegenover 62 voor de Brit. De grote vraag die veel mensen, ook in de paddock, bezighoudt is of Verstappen Hamilton kan uitdagen in het WK.

Verstappen krijgt nieuwe upgrades op RB15

De 21-jarige Nederlander kijkt vooruit op de komende Grands Prix en verwacht dit en volgend weekend het iets lastiger te hebben. Tegenover GPToday.net zei hij in Spa-Francorchamps: "Het zal per circuit verschillen voor ons. Waar zullen we iets competitiever zijn dan op andere circuits? Ik denk dat het hier in Spa iets lastiger wordt maar zeker in Monza. Daarna zullen we zeer competitief zijn, dan komen er ook weer upgrades op de auto."

"Natuurlijk krijgen de andere teams die ook, maar in de afgelopen jaren hebben wij met Red Bull laten zien heel sterk een wagen te kunnen doorontwikkelen tijdens het seizoen. Er komen een paar circuits aan waar wij heel goed voor de dag kunnen komen en mee zullen doen om de winst."

Dit jaar geen kampioenschap

Dat Verstappen op dit moment in een goede flow zit is duidelijk. Veel vragen zijn er dan ook hoe hij tegen een eventuele strijdt aankijkt met Hamilton om het kampioenschap. Verstappen: "Ik denk niet dat we dit jaar nog mee kunnen strijden om het kampioenschap. Ik zal altijd mijn best doen tijdens ieder Grand Prix-weekend om het maximale eruit te halen, daarna zien we wel aan het einde van het seizoen wat daar het resultaat van is."