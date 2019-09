Vervangt Marcus Ericsson dit weekend Raikkonen of Giovinazzi?

De Zweedse media denkt dat Marcus Ericsson dit weekend misschien wel in een Alfa Romeo kan gaan rijden. De media is er zeker van dat de Zweed gisteren rond 10:00 op het vliegveld van Stockholm is gespot, wat niet strookt met zijn schema als hij in Portland de IndyCar-race zou moeten rijden.

Maagproblemen Raikkonen

Kimi Raikkonen schijnt met maagproblemen te kampten. Marcus Ericsson is sowieso de derde coureur van het team en is mogelijk vanwege deze rol en de situatie met Raikkonen opgeroepen.

Een echte officiële bevestiging van het team van Alfa Romeo laat nog op zich wachten. De 28-jarige coureur reed van 2015 tot en met 2018 voor Sauber.

Slechte prestaties Giovinazzi

Een andere mogelijkheid is dat Antonio Giovinazzi vervangen zal worden. De Italiaan rijdt dit jaar voor het eerst zijn volledige Formule 1-seizoen maar kon geen indruk maken in de eerste helft. Hij staat in het kampioenschap dan ook ver achter zijn teamgenoot Kimi Raikkonen. Als Giovinazzi vervangen wordt door Ericsson zou dat niet geheel onverwachts zijn.

Mediaontbijt afgezegd

Er was ook een mediaontbijt voor de Belgische pers gepland met de Alfa Romeo-coureurs om 8:30, maar dat is gisteren laat in de middag verplaatst naar 15:00 vanmiddag.