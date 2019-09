McLaren over blessure Norris: "Hij kan gewoon rijden"

Lando Norris liet sommige fans even schrikken. Tijdens het simracen toonde hij plots zijn linkerbeen met een ondersteuning rondom zijn voet en onderbeen. De Brit noemde het leg-support en grapte dat hij dit weekend zo in de auto zou stappen.

Wat is er gebeurd?

Dat het allemaal meevalt met Norris blijkt deels uit het filmpje maar navraag bij McLaren leert ons dat er weinig aan de hand is. Tegenover GPToday.net zei een woordvoerder van het team: "Hij was op vakantie aan het rennen en liep daarbij een ontstoken pees op aan zijn linkervoet. Om het herstel te bevorderen draagt hij een laars, aangetrokken door een riem en bretels zodat het herstel slechts een paar dagen duurt. Lando zal gewoon kunnen rijden in België zonder problemen. Niets aan de hand."