Honda: "Oplossing van turbo-probleem moeilijk vanwege verschillende rijstijlen"

Honda heeft tot nu toe een uitstekend seizoen gehad en in Japan zijn ze aangenaam verrast door de resultaten. De Japanners hebben echter enkele problemen met de turbo gehad, deze problemen hebben invloed gehad op de resultaten. Het turbo-probleem is bij zowel Red Bull Racing als Toro Rosso opgetreden.

Chief Engineer Masamitse Motohashi is echter van mening dat de rijstijlen van de verschillende coureurs hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn: "De rijstijl is zeer belangrijk", vertelde de engineer. "Daniil versnelt veel sneller, waardoor het moeilijker wordt om zijn auto goed aan te passen."

"In principe hebben we vier verschillende coureurs. Het is daarom een zeer complex en flexibel punt. Ik denk dat er een belangrijke rol voor ons is om daar alert op te zijn."

Honda moet nog bepalen welke coureur de pedalen het beste gebruikt, maar hoopt snel een succesvolle afstemming te vinden. "We hebben veel geleerd tijdens de Duitse Grand Prix. We begonnen dit al meteen voor de Hongaarse Grand Prix aan te passen. We hebben nog een aantal zaken op te lossen op het gebied van de krachtbron, maar dat is niet erg. Er zitten een aantal zeer goede updates in de koker."

Honda hoopt dat de turbo-problemen zijn opgelost en dat ze zich vanaf de volgende update kunnen verbeteren.