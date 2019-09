Nico Rosberg: "Max Verstappen is een ongelooflijk natuurtalent'"

Nico Rosberg heeft in een vlog op zijn YouTube-kanaal gezegd dat het talent van Max Verstappen vergeleken kan worden met die van Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Ayrton Senna. Rosberg voegde eraan toe dat de Nederlander dezelfde narcistische trekjes heeft als de eerder opgesomde coureurs.

In de paar races voorafgaand aan het zomerreces van 2019 won Max Verstappen de races in Oostenrijk en Duitsland. Ik Hongarije kwam hij dicht bij zijn eerste 'back-to-back' overwinning uit zijn carrière maar een strategische zet van Mercedes gooide roet in het eten.

Als gevolg van een inferieure auto denkt Rosberg dat Verstappen op dit moment qua snelheid voor ligt op de Britse wereldkampioen. Rosberg vergelijkt de twee om te bepalen waarom Verstappen op dit moment de beste coureur is. De Duitser vergelijkt zijn voormalige rivaal met de talenten van Schumacher en Senna. "Max is iets beter dan Lewis. Max is hem naar mijn idee zojuist voorbij gegaan. Hij heeft echt ongelooflijk goed werk verricht."

"Max is een natuurtalent, nee: 'een ongelooflijk natuurtalent'. Op een lijn met Senna, Hamilton en absoluut het grootste talent in jaren."

Verstappen's 'narcistische touch' wordt genoemd door Rosberg. De voormalig wereldkampioen beweert dat kampioenen een beetje van dit in hun persoonlijkheid nodig hebben om te kunnen slagen. "Alle grote coureurs hadden dat.:

"Schumacher had het, Senna had het. Ze hadden allemaal een zelfvertrouwen dat ik helaas niet in die mate had. Ik denk dat Max overloopt van het zelfvertrouwen", sprak Rosberg, die na zijn actieve carrière nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij een fan is van onze landgenoot.