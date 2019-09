Bottas maakt zich niet druk over toekomst

Er is het hele seizoen al veel te doen rondom Valtteri Bottas. In Australië won de Fin de eerste Grand Prix van het seizoen en leidde hij het kampioenschap. De twee daaropvolgende races werden gewonnen door zijn teamgenoot Lewis Hamilton maar in Azerbeidzjan, de vierde race van het seizoen, won Bottas opnieuw.

Neerwaartse spiraal

Na de vierde Grand Prix lijkt het alsof Bottas weer in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen door de wisselende resultaten en het gebrek aan consistentie in prestaties. Als dieptepunt volgde enkele weken geleden de crash tijdens de Grand Prix van Duitsland, een race die de Fin ook had kunnen winnen als hij was blijven rijden.

Bottas of Ocon voor 2020

De Mercedes-coureur vertelde aan Finse media zich geen zorgen te maken om zijn toekomst. De grote vraag is of Toto Wolff het aan durft om Esteban Ocon naast Lewis Hamilton te zetten. Dat Bottas zich geen zorgen maakt om die keus zal mede komen doordat naast Mercedes ook andere F1-teams hun interesse hebben getoond: "Ik maak me niet al te veel zorgen. Volgend jaar rijd ik ook gewoon weer in de Formule 1."

"Het enige dat ik nu kan doen is wachten en de ontwikkelingen volgen. Ik beantwoord enkele telefoontjes en e-mails, maar verder zijn mijn gedachten ergens anders."

Of zijn Mercedes-contract voor 2020 wordt bevestigd of niet, Bottas zegt dat hij op de grid zal staan. "Over het algemeen ligt de beslissing vooral bij het team. In de Formule 1 hebben veel factoren invloed op de keuze van de coureur, daarom kijk ik ook naar andere opties als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om bij Mercedes te blijven", zo sloot hij af.