Haas heeft geen interesse in contracteren jonge coureur

Volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner is het onwaarschijnlijk dat het Amerikaanse team in het seizoen 2020 een jonge coureur zal contracteren als Romain Grosjean of Kevin Magnussen weggaat. Volgens Steiner brengt een jonge coureur te veel risico's met zich mee, vooral als het team slecht presteert.

Slecht seizoen

Het is geen goed seizoen voor de Amerikanen, want niet alleen zijn ze de op één na laatste in het constructeurskampioenschap, ze hebben ook te maken gehad met talloze clashes tussen hun twee coureurs Grosjean en Magnussen, waarbij ze meer dan eens in botsing zijn gekomen.

Met zo'n slechte vorm neemt de speculatie toe dat met name Grosjean de deur gewezen kan worden. Mocht dat het geval zijn dan is het niet waarschijnlijk dat Haas een jonge coureur de kans gaat geven, zo beweert Steiner: "Er is een kans, maar het brengt een hoog risico met zich mee. Als een team kunnen we dat doen, maar willen we het ook doen?"

"Ik denk als je dit seizoen als voorbeeld neemt dan zou het ons niet helpen als we twee rookies of één rookie als coureur zouden hebben. We zijn de weg kwijt geraakt met de banden en een rookie gaat je dan niet uit die problemen helpen."

Norris doet het goed

Steiner kijkt echter naar McLaren, die dit jaar het risico hebben genomen met Norris. Een risico dat uiteindelijk goed uitpakt aangezien zowel Norris als Sainz een goed seizoen rijden.

"Dit jaar zou ik zeggen dat McLaren het risico nam en dat pakt zeer goed uit. Lando doet het erg goed, ik denk dat hij zeer snel is. Maar het kan ook misgaan en dan is het moeilijk om uit die puinhoop te komen", aldus de markante Italiaan.