Haas werkt aan oplossing superlicentie van Fittipaldi

Guenther Steiner zegt dat het Haas F1-team Pietro Fittipaldi blijft helpen om een superlicentie te krijgen, zodat hij in de Formule 1 kan racen. Op dit moment is het voor jonge coureurs echter heel moeilijk om een superlicentie te bemachtigen, door de huidige regelgeving.

Fittipaldi is momenteel aangesteld als testcoureur voor Haas maar komt niet in aanmerking voor de Formule 1, omdat hij momenteel niet genoeg punten heeft om een superlicence te behalen. Om een superlicentie te krijgen moet iedere coureur 40 punten behalen over een periode van drie jaar.

De Braziliaan heeft momenteel 36 punten, vooral dankzij zijn Formule V8 3.5-kampioenschapsoverwinning in 2017.

Steiner wil nieuwe routes bewandelen

Haas-teambaas Steiner geeft toe dat er potentiële routes zijn om Fittipaldi punten te geven die nodig zijn om een superlicentie te behalen. Recent is in de reglementen opgenomen dat coureurs tijdens vrije trainingen in een Grand Prix ook licentiepunten krijgen. De Italiaans zegt over de situatie: "Momenteel heeft hij geen superlicentie. Dat is één van de problemen van de jonge coureurs op dit moment, er zijn er niet veel met een superlicentie en om die te behalen is het vrij moeilijk."

"Er lijkt nu een oplossing. Er is bepaald dat het team punten voor de superlicentie kan krijgen door een coureur in te zetten tijdens vrije trainingen. Als hij vier punten tekort komt voor die licentie, kunnen we kijken welke opties we hebben."

Beloftes

Steiner geeft toe dat het de Braziliaan zou helpen om hem tijdens de vrije training in een auto te zetten, maar de strijd die de huidige coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean voeren met de lastige VF-19 maakt het moeilijk om de 23-jarige coureur de kans te geven, waardoor er geen beloftes aan Fittipaldi worden gedaan.

"Voor ons is het op dit moment moeilijk. We zouden het voor hem doen zodat vorderingen maakt, maar in de situatie waarin we ons op dit moment bevinden hebben we beide coureurs nodig om de auto zo veel mogelijk te testen. Daarom kan ik Pietro niet iets beloven."