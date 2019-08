Christian Horner: "Gebruik van voorvleugel hebben we onderschat"

Red Bull Racing staat alom bekend voor het hebben van de beste chassis op de F1-grid en waardoor het team in staat is geweest om vier wereldkampioenschappen te winnen. Christian Horner gelooft echter dat de veranderingen van de reglementen het team geen goed hebben gedaan en ze hebben nooit beseft hoe belangrijk de voorvleugel zou zijn.

Van Adrian Newey werd verwacht dat hij het team een goed chassis zou leveren terwijl het team zich aan zou passen aan de nieuwe Honda-motor, maar het lijkt erop dat Red Bull aan het begin van het seizoen vergiste en zich niet bewust was van het gebruik van de voorvleugel.

Invloed voorvleugel

De voorvleugel bleek essentieel om de RB15 optimaal te laten werken, iets dat pas lukte vanaf de Grand Prix in Oostenrijk: "Ik denk dat de veranderingen in de reglementen de afgelopen periode veel pijn hebben gedaan. Het gebruik van de voorvleugel is essentieel en we realiseerden ons dat in het begin niet. Nu we de regels steeds meer onder controle krijgen, weten we hoe we de aerodynamica kunnen herstellen. Daar komen de nieuwe banden nog bovenop, ons chassis kende een zeer lastige tijd door alle wijzigingen", vertelde de teambaas van Max Verstappen aan motorsport.com.

Red Bull bracht een update mee naar Oostenrijk en sindsdien hebben ze twee van de daaropvolgende vier races gewonnen. Hierdoor is het team met een goed gevoel de zomerstop ingegaan. Horner: "We hebben de laatste tijd goede vorderingen gemaakt met het chassis en hopelijk kunnen we die lijn na de zomer voortzetten."