Christian Horner: "Plan voor 22 races per seizoen moeten we steunen"

De kalender voor volgend jaar is nog niet definitief. Wel zeker is dat er twee nieuwe races op zullen staan. De Grand Prix van Vietnam en uiteraard de Grand Prix van Nederland zullen worden toegevoegd. Hoeveel races er op de kalender komen te staan blijft afwachten.

De huidige kalender telt 21 races, waarbij er veel rumoer was rondom de Grands Prix van Spanje, Duitsland en Mexico. Vooralsnog lijkt het erop dat alleen Duitsland van de kalender verdwijnt en dus zouden er met de toevoegingen van Vietnam en Nederland mogelijk 22 races verreden worden in 2020.

Niet iedereen blij

Dat niet iedereen blij is met een kalender die een race extra kent is inmiddels bekend. Zo zijn veel teambazen erop tegen omdat hun personeel al zoveel van huis is, technici zien vooral problemen met de levensduur van de motoren. Toro Rosso-teambaas Franz Tost maakt het echter niet uit. De 63-jarige teambaas deed twee maanden geleden de opmerkelijke uitspraak meer races te willen en niets te geven om families van monteurs.

Horner wil plan steunen

Zijn collega van Red Bull Racing wil het plan graag ondersteunen maar brengt iets meer nuance aan. De Brit: "Als je mij vraagt of we het plan moeten ondersteunen is mijn antwoord in principe 'ja'. Ik denk echter dat als we 22 races in een seizoen krijgen dat de meeste teams in de problemen komen met hun motoren en een extra penalty pakken voor het gebruik van een vierde motor per seizoen. Het zou dus zinvol zijn om te kijken naar de toewijzing van het gebruik van alle componenten die daarmee te maken hebben."