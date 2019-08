Toto Wolff: "Sluit niet uit dat Hamilton en Vettel stoeltjes ruilen"

Lewis Hamilton is op dit moment vijfvoudig wereldkampioen Formule 1 en is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel. Hiermee zou hij na Michael Schumacher, statistisch gezien de één na beste F1-coureur aller tijden worden. Hij debuteerde in 2007 voor McLaren en rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes.

Interesse Ferrari

Zoals veel coureurs heeft ook Lewis Hamilton interesse om ooit voor Ferrari te racen. De laatste maanden heeft hij zich meermaals laten ontvallen zijn carrière graag af te willen sluiten voor het team uit Maranello.

De stoeltjes bij Ferrari zijn op dit moment gevuld door Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Hoewel Vettel opnieuw niet overtuigend rijdt dit seizoen, lijkt teambaas Binotto zich op te maken voor contractverlenging van de Duitser en lijkt ook in 2020 het rijdersduo hetzelfde blijven.

Interesse Mercedes in Vettel

Het Duitse team van Mercedes heeft op haar beurt zeker interesse in Sebastian Vettel. Mercedes heeft altijd graag een competitieve Duitser in één van haar stoeltjes. Toen Nico Rosberg zijn onverwachte afscheid aankondigde werd gelijk gebeld met Nico Hulkenberg, maar die kon niet onder zijn contract uit met Renault.

Teambaas Toto Wolff laat ook weten zeker interesse te hebben: "Sebastian Vettel is niet op goed geluk vier keer wereldkampioen geworden in de F1. Sebastian is en blijft een pijler van het huidige Ferrari. Wat hij na 2020 zal doen weet ik niet, maar voor mij zijn alle opties voor 2021 open en is er van alles mogelijk."

De openlijke interesse van zijn coureur Lewis Hamilton richting Ferrari vindt de Oostenrijker niet vreemd: "Lewis voelt zich goed bij Mercedes. Hij vertrouwt ons en wij vertrouwen hem. Dat gezegd hebbende is Ferrari een mythe en soms een irrationele droom voor coureurs. Ferrari is een heel sterk merk, niet alleen voor coureurs."