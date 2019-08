Verstappen: "Ik ga naar Spa om te winnen, niet voor de show"

Max Verstappen heeft zin in de aanstaande Grand Prix van België. Volgens de Nederlander, die nu derde staat in het kampioenschap, is de race op Spa-Francorchamps het hoogtepunt van het seizoen, mede vanwege de grote aantallen Nederlandse fans die het circuit oranjekleuren. De 21-jarige Limburger wil de fans trakteren op een overwinning en komt niet voor de show.

De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat hij graag racet op het circuit. "Het is mijn favoriete circuit, het is een leuke baan met snelle bochten. Ik ben hier niet om een grote show te maken, maar om het beste resultaat te behalen."

Dit seizoen zorgde Max Verstappen voor veel spektakel, in de laatste race hield Lewis Hamilton hem van een overwinning af. In de laatste vier races stond hij drie keer op het podium. De Limburger was liever meteen naar België gegaan om de goede lijn door te trekken. Max Verstappen meent dat ze nog niet de snelste zijn, maar om dat recht te trekken moet je verder gaan dan je concurrenten. "Als we op P4 of P5 rijden, moet je verder gaan dan je concurrenten in de race en dat zorgt automatisch voor de actie. Ik vecht graag voor elke positie en voor de overwinning", vertelde Verstappen.

Max Verstappen had wel een goede seizoenstart, maar wist nog niet echt tot een piekmoment te komen. "De eerste paar races waren een beetje saai, maar daarna hadden we goede races, wat goed is voor de fans en voor ons. Ik vecht voor elke positie, ik denk dat de fans dat leuk vinden."

De Belgische Grand Prix is de eerste race na de zomerstop, de race wordt verreden op 1 september 2019.