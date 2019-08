Sainz ontkent dat seizoen McLaren 'normaaltjes' verloopt

Carlos Sainz vindt niet dat de eerste seizoenshelft van 2019 normaal verlopen is, ondanks dat McLaren een forse voorsprong op de concurrenten in de middenmoot heeft.

Het team uit Woking staat momenteel vierde in het kampioenschap, 41 punten voor nummer 5 Toro Rosso. Sinds Monaco heeft het team op de GP van Canada na iedere keer een zesde plek of beter weten te behalen, terwijl pas drie keer geen punten gescoord werden. Ondanks de verbeterde vorm stelt Sainz dat het niet makkelijk geweest is voor het team, omdat er wat twijfels over de betrouwbaarheid waren.

"Als je je bedenkt dat mijn eerste kapotte auto al na tien ronde in de eerste race was, dan is dat onderdeel van de ongelukkige situatie en de straffen die ik in Oostenrijk moest pakken. Het lukte echter om ons goed te herstellen met een achtste plaats. Het is geen makkelijke, normale eerste seizoenshelft geweest. Er zijn weinig momenten geweest dat we de vierde snelste auto hadden."

"We hebben ons een weg moeten banen op de dag van de race en dat heeft het seizoen interessant gemaakt, en vooral ook goed op zondag. Tegelijkertijd vind ik dat het team op een hoog niveau acteert qua strategie en voorbereiding. Ik presteer goed op zondagen, maar het belangrijkste is dat we punten blijven binnenhalen."

'Ongelooflijk belangrijk' dat Spaanse GP blijft

De Spaanse Grand Prix lijkt ook na 2019 op de kalender te blijven. Volgens Sainz is dat 'ongelooflijk belangrijk' is voor hem dat de race blijft, omdat het zijn thuisrace is. "Voor mij is het ongelooflijk belangrijk dat de race blijft. Ik heb geruchten gehoord dat het om een jaar gaat, maar dat daarna niets zeker is. Wat ik volledig verwacht en hoop is dat deze verlenging een langere deal mogelijk maakt, als het echt gebeurt. Maar het zijn slecht geruchten."