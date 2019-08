Renault: "Budgetcap zal voorsprong van topteams bevriezen"

Renault vreest dat de Formule 1 te laat begint met de budgetcap. Volgens het team zal de budgetcap te laat ingaan om het veld dichterbij elkaar te brengen bij de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2021.

Vanaf het seizoen 2021 zullen de uitgaven van de Formule 1-teams nauwkeurig gemonitord worden en zal er paal en perk gesteld worden aan hoeveel ze uitgeven. Door de introductie van het budgetplafond mogen de teams op jaarbasis nog maar 175 miljoen dollar uitgeven, op enkele uitzonderingen na. Zo vallen de salarissen van de coureurs en bijvoorbeeld kosten voor marketing en hospitality niet onder het budgetplafond.

Het budgetplafond geldt voor uitgaven die gedaan worden om de prestaties van de auto te verbeteren, maar volgens Marcin Budkowski van Renault komt die budgetcap eigenlijk een jaar te laat. Hij vertelde aan Engadget dat de uitgaven voor de auto van het seizoen 2021 nu en in 2020 gedaan worden, terwijl er op deze momenten nog geen budgetplafond is.

"Wat erg jammer is, is dat de budgetcap niet eerder geïmplementeerd wordt dan het seizoen 2021. De auto's voor dat jaar worden dit jaar en volgend jaar echter ontwikkeld, zonder dat er een budgetcap meespeelt. Dat houdt in dat er een goede kans is dat de grote teams hun voorsprong kunnen behouden en de competitiviteit kunnen verminderen, meteen vanaf de start."

'Budgetcap zal leiden tot competitiever Renault'

President Jerome Stoll van Renault is echter van mening dat het budgetplafond de standaard van de competitie in de F1 zal verbeteren. "Veel andere teams zullen moeten herstructureren, omdat ze er momenteel ver boven zitten. Dat zal ons in staat stellen competitiever te zijn in verhouding met de grote teams. De transitie zal natuurlijk lastig zijn, maar we denken dat het het waard is om meer gelijkheid tussen de teams te creëren. Mercedes wint momenteel alles, en dat zorgt voor verveling."