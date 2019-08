Verstappen ziet Newey en Honda als verantwoordelijken voor ommekeer Red Bull

Met twee zeges in de eerste twaalf races was de seizoensstart voor Max Verstappen zeer succesvol. De Red Bull-coureur geeft de credits voor de wederopstanding van het team aan Honda en Adrian Newey.

De samenwerking van Red Bull Racing en Honda is dit jaar voortvarend gestart. Vooraf werd gerekend op een gewenningsperiode van een seizoen, om in 2020 te gaan oogsten. Na een ietwat moeizame start gebeurt dat nu echter al door spectaculaire ontwikkelingen van zowel het team als de motorleverancier. Sinds Oostenrijk, waar Verstappen op eigen kracht won, heeft Red Bull haar zaakjes volgens de Nederlander op de rit.

"We bleven er hard aan werken en in de fabriek werd ook flink gepusht om zo snel mogelijk nieuwe onderdelen op de auto te brengen. Adrian zat er natuurlijk bovenop en hierdoor hadden we weer heel snel een auto waarmee het prettig rijden is. Vanaf Oostenrijk, waar we een paar nieuwe onderdelen op de wagen hebben gebracht die voor een ommekeer lijken te hebben gezorgd, kunnen we eindelijk echt pushen met de auto."

'Honda was aanvankelijk voorzichtig met motoren'

Ook het werk van Honda wordt door Verstappen op waarde geschat. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar zag dat Honda aanvankelijk nog voorzichtig was, maar inmiddels kan hij meer van de motor vragen dan in het begin van het seizoen. “We begonnen vanaf dat moment ook meer uit de motor te halen", vertelde Verstappen aan Motorsport.com.

"Ik had het idee dat Honda wilde voorkomen dat er motoren kapot gingen. Maar we zijn nu iets harder aan het pushen en het gaat nog steeds prima. De motor loopt goed, alles loopt goed. Maar door al dat negatieve gedoe dat ze hebben meegemaakt bij McLaren, met al die motoren die werden opgeblazen, waren ze volgens mij een beetje voorzichtig. Ik denk echter wel dat dit juiste benadering is geweest."