Binotto geeft toe: "Hadden meer focus moeten leggen op winnen van downforce"

Mattia Binotto heeft toegegeven dat Ferrari misschien een foute keuze gemaakt heeft in het ontwerp van de SF90. De teambaas stelt dat er meer focus gelegd had moeten worden op downforce.

Ferrari legde een geweldige wintertest af in Barcelona, waar het team duidelijk het sterkste leek. Als favorieten reisden ze af naar Melbourne, maar daar kwam de Scuderia flink tekort op Mercedes. Bij aanvang van de zomerstop is het team nog altijd zonder zege, maar desondanks staat het nog wel tweede bij de constructeurs. Als oorzaak voor de ontbrekende resultaten wordt gewezen naar de SF90.

De topsnelheid van de bolide is ijzersterk, maar de auto mist downforce. Op een aantal circuits, zoals in Australië, Spanje en Hongarije, keek de renstal daardoor tegen een flinke achterstand aan. Het toevoegen van downforce is al een tijdje een prioriteit bij Ferrari, maar Binotto geeft aan dat hij er in een eerder stadium eigenlijk al meer nadruk op had moeten leggen, omdat de banden op die manier ook beter opgewarmd kunnen worden.

"Deze banden hebben zeker meer downforce nodig om ze op te warmen en aan het werk te krijgen. Dus ja, als ik een jaar terug zou gaan, zou ik meer focus leggen op downforce in vergelijking met wat we gedaan hebben, zelfs met het nadeel van wat meer luchtweerstand. Kunnen we dat een concept noemen? Weet ik niet zeker. Het is volgens mij een doel dat zeker duidelijker is geworden", vertelde hij aan Autosport.

Binotto verwachte Ferrari op gelijke hoogte met Mercedes

Binotto verwachtte aanvankelijk dat de SF90 de strijd aan zou kunnen met de W10 van Mercedes. "We werden verrast door onze matige prestaties aan het begin van het seizoen, omdat we misschien niet dachten dat we sneller dan ze zouden zijn, maar in ieder geval net zo snel zouden zijn. Dat was in Australië niet het geval. Misschien was dat wel het geval in Bahrein, maar over het algemeen was het niet wat we dachten."