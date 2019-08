Abiteboul wil liever veranderingen aan circuits dan nieuwe technische reglementen

Cyril Abiteboul heeft een interessante visie op hoe de Formule 1 spannender gemaakt kan worden. Daarbij kijkt de teambaas van Renault niet naar de technische reglementen, maar naar de layouts van de circuits.

Hoewel de laatste vier races voor de zomerstop van de Formule 1 bijzonder vermakelijk waren, was dat daarvoor wel anders. Vooral de Franse Grand Prix stelde hevig teleur. De race mondde uit in een ware optocht van zo'n anderhalf uur. Er kwam kritiek op de huidige staat van de sport en het feit dat met de huidige auto's inhalen nog steeds onmogelijk lijkt te zijn, ondanks specifieke veranderingen om de situatie te verbeteren.

Voor 2021 staan er forse veranderingen aan de reglementen op het programma, maar volgens Abiteboul is dat niet de manier om de Formule 1 te laten herstellen. De Fransman zou liever uitgebreid onderzoek laten doen naar wat er aan de circuits zou kunnen veranderen. "Ik zou liever zien dat er iets minder aan de technische reglementen gewerkt wordt en juist meer aan de layouts van de circuits."

"In plaats van dat te investeren in 20 auto's die ieder jaar anders moeten zijn. Ik zou misschien op ieder circuit een of twee bochten veranderen. Het zou qua kosten efficiënter zijn en veel beter voor de sport. Ik weet dat ze veel energie gestoken hebben in het ontwerp voor Vietnam, maar het is iets waar we als collectief kunnen denken: 'wat is goed voor de F1?'", vertelde hij aan Autosport.

Renault onderzoekt wat er beter kan aan Paul Ricard

De Franse Grand Prix gold als een mooi voorbeeld bij Renault, zo vertelt Abiteboul. "Er was flink wat kritiek na de race, omdat deze een soort optocht werd. We probeerden het tegen het einde wat interessanter te maken en daar werden we voor bestraft! Wat we dus gedaan hebben, zijn een aantal simulaties van alternatieve configuraties om het geheel interessanter te maken."

"Ik zou graag zien dat we als teams iets meer samenkomen in het ontwerpen van wat oplossingen en wat verbeteringen voor de circuits. Als tien teams samen zouden werken aan het verbeteren van de circuits, dan weet ik zeker dat we met fantastische resultaten kunnen komen. Daar hoeven we niet tot 2021 mee te wachten, want dat zou volgend jaar al klaar kunnen zijn."