McLaren overweegt IndyCar-coureurs te belonen met F1-test

McLaren staat ervoor open om IndyCar-coureurs met een 'redelijke kans' op een toekomst in de Formule 1 officiële tests aan te bieden voor volgend jaar.

Volgend jaar zal McLaren fulltime terugkeren in de IndyCar Series. Dat doet het team uit Woking in samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports. Eerder dit jaar keerde McLaren al terug bij de Indy 500, maar destijds lukte het Fernando Alonso niet om zich te kwalificeren voor de uiteindelijke race. Wie de coureurs gaan worden voor het fulltime IndyCar-avontuur van het team, is nog niet bekend.

Er zijn voor volgend jaar weer twee rookietests gepland in de Formule 1 en volgens McLaren-CEO Zak Brown is er potentieel om iemand uit het IndyCar-team daarvoor in te zetten. Teams zijn namelijk verplicht om op twee dagen coureurs met minder dan drie races F1-ervaring in te zetten. "Als wij denken dat een van onze IndyCar-coureurs een echte kans heeft op de Formule 1, dan zouden we absoluut kijken of we deze coureur in een rookietest kunnen laten rijden."

"Dat is een van de spannende dingen van een gecombineerd F1- en IndyCar-team. Het zal kansen creëren voor coureurs, engineers, vooral als we naar de budgetcap kijken en de Formule 1 begint te veranderen. Er komen andere manieren om onze bronnen te benutten. Maar specifiek gezien voor de coureurs is het antwoord ja, als het om de juiste coureur gaat."

Derde inschrijving tijdens Indianapolis 500

Sam Schmidt, mede-eigenaar van SPM, bevestigde inmiddels al dat er een derde inschrijving komt voor de Indy 500. "Die komt er zeker, maar onze eerste prioriteit is om de twee auto's met identieke livery's neer te zetten en iedere kans te pakken dat deze auto's kunnen winnen. Het winnen van races, de Indy 500 of het kampioenschap. Een derde fulltime inschrijving staat nog niet op de radar, maar we kunnen het niet uitsluiten."