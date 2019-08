Helmut Marko: "Verstappen nu zeker tot 2021 bij Red Bull Racing"

Dr. Helmut Marko heeft bevestigd dat Max Verstappen zeker in 2020 bij Red Bull-Honda in de auto zit. De 21-jarige Nederlander had al een contract voor na dit seizoen, maar door diverse berichten de afgelopen weken werd gesuggereerd dat hij naar Mercedes of Ferrari kon vertrekken dankzij een prestatieclausule.

Clausule contract Verstapen

Veel media meldden dat de clausule na de Grand Prix van Hongarije afliep, zolang Verstappen minstens derde werd in het kampioenschap van de coureurs voor de zomervakantie. "De clausule was normaal, omdat we een nieuwe motorleverancier hadden en prestaties natuurlijk belangrijk zijn", zei Marko in Boedapest tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Nu vertelt hij aan motorsport-magazin.com dat na nog een sterke prestatie van het team uit Milton Keynes en Verstappen in Hongarije, de toekomst zeker is. "Natuurlijk is dat leuk, maar intern hadden we al afgesproken dat we zouden doorgaan", zei de Red Bull-adviseur.

Verstappen zal dus ook in 2020 achter het stuur van de nieuwe Red Bull-bolide zitten, maar wie volgend jaar zijn teamgenoot is blijft afwachten.