Leclerc: "Agressievere rijstijl waarschijnlijk reden voor bandenproblemen"

Charles Leclerc heeft in de afgelopen weken gekozen voor een iets agressievere manier van racen, maar de Monegask vermoedt dat hij daardoor kampt met hogere bandenslijtage in de races.

In zijn eerste seizoen bij Ferrari maakt Leclerc een prima indruk, maar in Hongarije werd hij in de voorlaatste ronde gepasseerd door teamgenoot Sebastian Vettel. De ervaren Duitser profiteerde van een betere strategie: hij ging in zijn eerste stint langer door op de mediums en kon daardoor voor de slotfase softs onder zijn auto monteren. Leclerc stopte ruim tien ronden eerder en reed de race juist op harde banden uit.

Leclerc wil weten waarop hij tekort komt tegenover Vettel

Vettel was in de slotfase sneller dan de Monegask en volgens Leclerc komt dat misschien wel omdat hij zelf te agressief rijdt. "Ik vergelijking met Sebastian heb ik het steeds lastiger met de slijtage van de banden. Ik vermoed dus dat het ook komt door de manier van rijden. Misschien rij ik nu wat te agressief in races. We moeten het begrijpen, analyseren en proberen het te verbeteren voor de volgende races."

"Ik kwam snelheid tekort aan het einde van de eerste en tweede stint, vooral door degradatie van de banden. Ik weet het niet, maar het zijn een aantal races waarin ik snel ben in de kwalificatie, maar het aan het eind van de race lastiger heb. Ik moet weten of ik iets moet aanpassen. Misschien moet ik iets in mijn rijden proberen en zo de banden tijdens de race iets beter proberen te sparen."

Leclerc staat bij het ingaan van de zomerstop vijfde in het kampioenschap. Met 132 punten heeft hij een achterstand van 24 punten op Vettel, die de vierde positie in de titelstrijd bezet.