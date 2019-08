Seidl: "McLaren verwachtte veel minder sterk te zijn in Hongarije"

McLaren behaalde op de Hungaroring wederom een sterk resultaat, maar daar werd vooraf niet op gerekend. Volgens teambaas Andreas Seidl verwachtte het team juist dat de Hungaroring een van haar zwakste circuits zou zijn in 2019.

In de kwalificatie voerde McLaren de middenmoot echter aan met Carlos Sainz en Lando Norris op de posities 7 en 8. In de race klom Sainz zelfs op naar de vijfde plaats, de tweede race op rij dat hij 10 punten in de wacht sleepte. Met P9 wist ook Norris weer punten te scoren. Het team uit Woking verwachtte dat resultaat niet, omdat de langzame bochten op in Hongarije juist een uitdaging zouden moeten zijn.

"Het is geweldig om dit resultaat dit weekend te halen op een circuit met veel langzame bochten, waar ons zwakke punt is. We zien dat we dit kunnen aanpakken met de updates die we meenemen en door de auto beter te begrijpen", vertelde Seidl tegenover onder andere GPToday.net. "We hebben duidelijk de vierde auto hier en dat is een grote boost voor de zomerstop en de races die dan op circuits met langzame secties verreden worden."

Dat is erg bemoedigend en we zullen na de zomer ook onderdelen en updates blijven brengen. Complimenten voor de aero-afdeling in Engeland voor het maken van deze updates. Op papier leek dit circuit ons zwakste punt, maar de competitiviteit en de race die we hadden geven ons veel momentum voor de tweede helft van het seizoen."

Probleem met wheel gun kost Norris beter resultaat

Norris eindigde in Hongarije dus op de negende plaats, maar McLaren gelooft dat P6 mogelijk was als de wheel gun geen dienst weigerde tijdens zijn pitstop. "Helaas hadden we een probleem met de wheel gun linksachter, wat vertraging opleverde tijdens de bandenwissel. Dat kostte hem twee posities en zorgde dat Bottas hem kon passeren. Onze excuses dat Lando ongelukkig was, want qua snelheid reed hij geweldig. Dit kan echter gebeuren in de racerij."