Masi verklaart waarom Leclerc geen straf kreeg voor incident met Bottas

Michael Masi heeft zondagavond verklaard waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Valtteri Bottas in de openingsronde van de Hongaarse Grand Prix. De onboardcamera's van beide coureurs gaven volgens de wedstrijdleider een vervormd beeld van wat er werkelijk gebeurde.

Bottas en Leclerc raakten elkaar in de aanloop naar bocht 4 in de eerste ronde. De Mercedes-coureur liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel, terwijl Leclerc ontsnapte. Bottas reed daarna een verloren race en werd mede door zijn vroege pitstop slechts achtste op de Hungaroring. De wedstrijdleiding keek wel naar het incident, maar besloot geen straffen uit te delen.

Bottas uitte na afloop van de race zijn frustratie over het incident, waarbij hij de actie van Leclerc 'onnodig' noemde. De onboards van beide coureurs en Sebastian Vettel, die net achter het incident reed, leken dat beeld te bevestigen, want de Monegask leek de Mercedes inderdaad af te snijden. Masi stelt echter dat alleen de helikopterview van het incident het juiste perspectief vertoonde.

"Er zit een element bij dat het de eerste ronde is, maar iets anders wat ik gezien heb is dat de voorvleugel van Bottas het achterwiel van Charles raakte. Dat zag ik in het shot vanuit de helikopter. Er was dus niets aan de hand", verklaarde Masi tegenover onder andere GPToday.net. "Ik denk dat de onboards het vertekend in beeld brachten, maar met het shot uit de helikopter was het redelijk duidelijk."