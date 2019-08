Bottas keurt agressieve actie Leclerc in openingsronde af

Valtteri Bottas kende een tegenvallende race in Hongarije. De Mercedes-coureur liep vroeg in de race schade op, moest meteen de pits in en werd slechts achtste op de Hungaroring. Na afloop veroordeelde hij de actie van Charles Leclerc in de openingsronde.

Over het lot van de race van Bottas werd al in de eerste ronde beslist. In de openingsronde verloor hij een plek aan Lewis Hamilton en omdat hij daar moest liften, kon ook Leclerc langzij komen. Een onverwachte beweging naar links zorgde ervoor dat Bottas schade opliep aan zijn voorvleugel en al vroeg in de race naar binnen moest komen voor een nieuwe neus.

Volgens Bottas is dat het doorslaggevende moment geweest in zijn wedstrijd, want daarna kwam hij niet verder dan P8. "Ik moest in bocht 1 laat remmen om voor de buitenkant te gaan. Daarbij had ik een blokkerend wiel en dat veroorzaakte een flatspot. In bocht 2 had ik wat onderstuur, maar het ging wel oké. Lewis zat aan de buitenkant, maar er was ruimte voor ons allebei", zei Bottas tegenover onder andere GPToday.net.

"Hij ging met meer snelheid naar bocht 3, waar hij geen ruimte voor mij over liet. Daar moest ik dus liften en op weg naar bocht 4 kwam Charles langzij aan de rechterkant en ineens stak hij over, waarbij hij mijn voorvleugel raakte. Dat had veel invloed op mijn race en verloor veel tijd in de openingsfase. Ik stopte vroeg en moest daarna de hele race door het verkeer komen. Dat was het wel zo'n beetje."

Bottas keurt de actie van Leclerc niet goed

De agressieve actie van Leclerc zorgde er dus voor dat Bottas een lastige race tegemoet ging. Na afloop van de race en na het bekijken van de beelden is Bottas van mening dat de actie van Leclerc niet door de beugel kan. "Op het moment dat het gebeurde, was ik op andere dingen gefocust. Misschien heb ik het niet goed gezien, want het gebeurde heel snel."

"Daarna zag ik de onboards en toen ik die van Vettel's auto zag, was het redelijk duidelijk dat ik rechtdoor ging en dat Charles recht zat. Hij had hoe dan ook voor mij gezeten voor bocht 4 als hij rechtdoor zou gaan, maar ineens stak hij over. Voor mij was het te laat om te reageren. Ik hou van stevig racen, dat absoluut, maar dit was compleet onnodig. Het hinderde mijn race en hij had geluk dat hij geen lekke band kreeg."