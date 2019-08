Raikkonen: "Alfa Romeo heeft geen invloed op wat ik in privéleven doe"

Kimi Raikkonen houdt ervan om in zijn privéleven af en toe wat extreme hobby's te beoefenen. Teams zijn daar niet altijd even blij mee, maar deelname aan de Formule 1 is voor hem geen reden om daarvan af te zien.

Raikkonen heeft een voorliefde voor hobby's die af en toe wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Zo heeft de wereldkampioen van 2007 in het WK rallyrijden gereden, maar in zijn vrije tijd zit hij ook graag op bijvoorbeeld een crossmotor. Ook liet hij recent op Instagram vastleggen hoe hij aan de zijkant een gebouw opklom en vanaf daar het zwembad in sprong. De 39-jarige Fin is duidelijk: zijn leven buiten de Formule 1 is aan hem zelf.

"Ik heb mijn contract niet gelezen, want wat mij betreft is dat niet veel waard. Toen ik voor het eerst met Alfa Romeo sprak, heb ik ze gezegd dat ik vertrek zodra ze ergens over zouden klagen of zeuren. Er zijn veel gevaarlijke dingen in het leven. Natuurlijk probeer ik voorzichtig te zijn, maar het is genoeg om over iets te praten als er ook echt iets gebeurt", vertelde hij aan het Hongaarse Vezess.

Managementrol in Formule 1 spreekt Raikkonen niet aan

Raikkonen's huidige contract bij Alfa Romeo Racing loopt nog door tot het einde van 2020. Mogelijk verlengt hij dat contract nog, maar het is ook een mogelijkheid dat hij stopt met racen. Een ding wat de Fin in ieder geval niet ziet zitten, is een rol in het management van de sport. "Dat is niets voor mij. Liberty gaat met veel meer politieke situaties om dan vele landen."

Dit jaar is Raikkonen de oudste coureur op de grid, maar de leeftijd lijkt nog geen vat op hem te hebben. Hij staat achtste in de tussenstand van het WK en heeft 31 van de 32 punten van Alfa Romeo dit seizoen behaald.