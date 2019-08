Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Hongarije, dag 4

Zondag, 7.00 uur

Opgestaan en na mijn ochtendroutines pak ik wat toast en koffie. Omdat het zondag is, beginnen we laat - de F1-actie op de baan begint pas om 14.40 uur, met alleen de F2, F3 en Porsche Supercup om de dag op te vullen. Ik herinner me mijn eerste GP (op Kyalami) in 1972: ik reisde met een maat uit de karting en zijn vader van Durban naar Johannesburg. We brachten van donderdag tot en met zaterdag twaalf uur per dag door op het circuit en zagen non-stop actie op de baan.

Niet alleen was er op (racedag) zaterdag een warm-up van 30 minuten, maar donderdag en vrijdag hadden beiden twee trainingen van een uur, waarbij de tijden uit de middag telden voor de gridposities. Ondersteunende programma's bevatten Formule Vee en Formule Ford, touring cars en sportscars. Toen kwam Bernie Ecclestone...

9.00 uur

Ik vertrek richting het circuit. Er is veel verkeer - wat wijst op een drukbezochte Grand Prix - en dus gebruik ik de F1-rijstrook. Ik merk dat een auto zonder F1-pas op onze strook gaat rijden en daarna in de remmen gaat. Een passagier stapt uit de auto en plast vol in het zicht van langzaamrijdend verkeer. De passerende politiemotoren doen hem niets, maar het doet de politiemannen ook niets. Alleen in Hongarije?

Het verkeer houdt in dat mijn gebruikelijke 30 minuten twee keer zo lang duurt, dus ik parkeer om 10.00 uur en pak de shuttle naar de paddock, waar ik op tijd arriveer voor watermeloen, koffie en taartjes bij Ferrari.

11.00 uur

Ik verzamel achtergrondmateriaal voor gebruik tijdens de zomerstop - ik hoor bijvoorbeeld dat technisch directeurs niet onder de indruk zijn van de tender voor de remmen die in de technische reglementen voor 2021 staan, terwijl een ander vraagtekens zet bij de specificaties van de velgen. Hierover hoor je in de komende weken meer.

12.00 uur

Ik ga naar Renault, want ik ben uitgenodigd om Indy 500-winnaar Simon Pagenaud te ontmoeten als onderdeel van Renault's Triple Crown-presentatie - huidige coureurs Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo wonnen respectievelijk de 24 uur van Le Mans en de GP van Monaco, terwijl de Fransman, een voormalig Renault-junior, groots presteerde op de Brickyard.

Ik zie Simon's winnaarsring, die de grootte van een formidabele steen heeft een 1 en het logo van de Indy 500 bevat. Ik vraag hem of hij de ring iedere dag draagt en hij verzekert me dat hij ermee doucht, eet terwijl hij het draagt en alles doet terwijl de ring om de vierde vinger van zijn rechterhand zit.

Dan komt er echter een lach op zijn gezicht en vertelt hij dat hij een kleinere versie voor dagelijks gebruik besteld heeft. Hij meent trouwens ook dat het makkelijker is om Le Mans als eenmalige deelnemer te winnen dan de Indy 500, zoals Fernando Alonso twee keer probeerde. Simon kan het weten: hij werd in 2011 met Peugeot tweede, slechts 13 seconden achter de winnaar.

"Ik denk nog iedere dag als ik wakker word aan dat gat", zegt hij.

12.30 uur

Lunch met een trio collega's bij Pirelli en wederom stijgt de chef boven zichzelf uit: na een salade als voorgerecht (maïs, stukjes tonijn, ham en kaas met pepers) kies ik voor de (medium) steak met aardappelpuree en porcini champignonsaus. Smaakvol, net als het dessert: profiteroles met ijs.

13.30 uur

De komende 40 minuten spendeer ik ter voorbereiding op wat waarschijnlijk een saaie race wordt op een van de meest fysiek zware F1-circuits, om daarna naar de grid te gaan zodra de pits open gaat.

Er is een bijna feestelijk gevoel voelbaar in de paddock en op de grid: het is duidelijk dat men uitkijkt naar hun vakantie van drie weken, waarin snelle auto's even niet over de wereld gevolgd worden. We zijn echter nog niet voorbij twee derde van het huidige seizoen met 21 races. Volgend jaar telt de kalender waarschijnlijk 22 races...

17.00 uur

Tijd voor de mixed-zone na de race, waar alle coureurs hun TV-verplichtingen doen. Het is duidelijk dat Pierre Gasly weet dat hij weer ondermaats gepresteerd heeft en hoewel ik met hem te doen heb, is het feit dat op dit niveau constant topprestaties verwacht worden. Als hij op een gegeven moment na de zomerstop teruggezet wordt (naar Toro Rosso, van waar hij naar Red Bull sprong), dan heeft hij dat aan zichzelf te danken.

Red Bull-baas Christian Horner geeft toe dat de strategieën van zijn team beperkt worden door 'races op een been', en ik zou niet verrast zijn als de klok af begint te tellen voor Gasly's periode bij Red Bull. Zal hij voor Spa geruild worden (met Daniil Kvyat?)? Waarschijnlijk te vroeg, want beide coureurs hebben intensieve tijd in de simulator nodig voor ze in andere auto's de baan op kunnen - wat moeilijk is tijdens de zomerstop - dus Singapore is waarschijnlijker.

18.30 uur

Valtteri Bottas, een andere coureur die een verandering van teams tegemoet gaat tenzij hij zijn vorm snel herpakt, geeft later toe dat hij het verpestte in bocht 1 na de start. Dat veroorzaakte neveneffecten die uiteindelijk zijn race verpestten. Terwijl ik het met de Fin eens ben dat 'een race niet zoveel verschil moet maken', zullen een aantal mager uitgevoerde races op rij dat wel doen...

19.30 uur

Ik rond de laatste interviews na de race af, pak in en ga naar het hotel. Ik bereid me voor op de wekker van 4.30 uur en de rit van 5.00 uur naar het vliegveld, zodat ik om 6.30 uur naar Brussel vlieg. Ik heb die vakantie absoluut nodig...