Teleurstellende Gasly weet niet wat oorzaak is voor slechte tempo in Hongarije

Ook het raceweekend in Hongarije was niet het weekend van Pierre Gasly. Hij moest het uiteindelijk doen met de zesde positie, maar de Red Bull Racing-coureur kan niet tevreden zijn over het feit dat hij achter Carlos Sainz eindigde.

Het lastige seizoen van Gasly kreeg een passend vervolg op de Hungaroring. In de kwalificatie was de Fransman al bijna een seconde langzamer geweest dan teamgenoot Max Verstappen en in de race ging het niet veel beter. Hij viel bij de start terug naar de negende positie en had vervolgens moeite om zich terug te knokken, met een teleurstellende zesde positie als gevolg.

"Dit was een lastige. We hadden een redelijk goede start van het weekend op vrijdag, maar vanaf VT3 verloor ik veel snelheid. Ik had veel meer moeite over het algemeen met de grip. De kwalificatie was lastig. We hebben niet gemaximaliseerd, maar hadden ook niet de snelheid om aan de top mee te vechten. Vandaag was weer hetzelfde. We moeten erachter komen waarom we zoveel snelheid verloren en het zo lastig hadden", zei Gasly na de race tegenover GPToday.net.

Analyse moet oorzaak matige tempo aanwijzen

Waar de problemen van Gasly in Hongarije precies door veroorzaakt werden, weet de Fransman nog niet. "Natuurlijk hebben we wat dingen aangepast, maar ik wil daar geen details over kwijt. We gaan proberen te analyseren waar dat verlies van snelheid vandaan is gekomen, want zaterdag en zondag waren duidelijk veel lastiger dan het begin van het weekend."

Over zijn eigen start was hij ook niet tevreden. "Een beetje wielspin met de mediums. Daarna zat ik in bocht 1 een beetje gevangen en het werd nog krap met Kimi in bocht 2. Bij de start verloor ik veel en dat hielp natuurlijk niet, maar ook daarna hadden we niet de snelheid om iets uit te kunnen richten. Dat is het belangrijkste wat we moeten analyseren. Ik ga dus samen met de jongens zitten om uit te zoeken wat er is gebeurd."