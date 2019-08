Wolff: "Teams zijn in principe akkoord met kalender van 22 races in 2020"

De Formule 1 lijkt in 2020 inderdaad een kalender te krijgen waarop 22 races staan. Dat heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff toegegeven in gesprek met persbureau Reuters.

De Formule 1 kent in 2019 een recordaantal van 21 races, maar de kalender zal volgend jaar dus nog verder uitgebreid worden. Zaterdagochtend was er een ontmoeting tussen de teambazen en Chase Carey, de CEO van Liberty Media. Zoals GPToday.net gisteren al meldde, werd tijdens het zogenaamde onderonsje 'Coffee with Chase' gesproken over de kalender voor 2020.

Wolff heeft aangegeven dat de teams in principe akkoord zijn met een uitbreiding van de kalender naar 22 races. "We zijn in principe akkoord met 22 races", stelt de Oostenrijker, die vindt dat de teams ook de belangen van Liberty Media moet laten meewegen. "We moeten Liberty haar gang laten gaan, want zij willen de sport laten groeien. Als zij in staat zijn om promotors aan zich te binden, moeten wij ze steunen."

Er komt geen extra motor beschikbaar door de extra race. "Daar ging de discussie over gisteren, dat gaan we niet alleen maar aanpassen omdat we een extra race krijgen", vervolgt Wolff. "Dit is niet een kans om het aantal toegestane motorcomponenten te verhogen. We moeten ook aan ons personeel denken en aan onszelf. We naderen een punt waarop we het niet met één crew gaan redden, daar moet een oplossing voor komen."

Kalender begint steeds meer vorm te krijgen

Doordat de teams akkoord zijn met een kalender van 22 races, lijkt er ook meer duidelijkheid te zijn over welke races er gaan verdwijnen. Zandvoort en Vietnam komen erbij op de kalender, wat inhoudt dat een van de races van de kalender moet verdwijnen. Er zijn nog vier circuits die geen contract hebben voor 2020, nadat Silverstone recent een nieuw contract ondertekende.

In Italië en Spanje wordt momenteel nog druk onderhandeld over een nieuw contract voor 2020 en de daaropvolgende jaren, maar het is waarschijnlijk dat zij terugkeren op de kalender. Ook in Mexico lijkt nog hoop te zijn voor een plaats op de kalender van 2020, wat in lijkt te houden dat Hockenheim en Duitsland het veld gaan ruimen.