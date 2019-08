F1-seizoen 2020 kent waarschijnlijk 22 races, wintertest twee dagen korter

De Formule 1 stevent af op een verder groeiende kalender in 2020. De toekomst van de Spaanse Grand Prix lijkt gered, waardoor er in 2020 liefst 22 races op de kalender staan.

Dit jaar liepen er oorspronkelijk vijf deals van Formule 1-races af: naast die van Spanje betrof het de races in Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Mexico. De toekomst van de Britse Grand Prix werd drie weken geleden gered, terwijl Spanje en Italië momenteel in onderhandeling zijn met de sport over een nieuw contract. Daarnaast lijkt ook Mexico terug te gaan keren op de kalender, terwijl Duitsland waarschijnlijk van de kalender verdwijnt.

Met de toevoeging van Nederland en Vietnam aan de kalender lijkt een kalender van 22 races onvermijdelijk in 2020, maar er kan een stokje voor gestoken worden. Tijdens de Coffee with Chase op de Hungaroring liet Liberty-topman Chase Carey doorschemeren dat er unanieme instemming van de teams nodig is om de kalender naar 22 races te laten groeien. De teams zullen hiervoor komende week een overeenkomst moeten tekenen.

Het toevoegen van een extra race zou voor problemen kunnen zorgen met de toewijzing van de motoren. Tegenwoordig mogen teams maar drie motoren, turbo’s en MGU-K’s gebruiken per seizoen, terwijl er twee MGU-H’s, control electronics en energy stores verbruikt mogen worden in 21 races. Het toevoegen van een extra race zou op dit front problemen kunnen opleveren, wat op te lossen is met een extra krachtbron toe te staan. Dat gaat echter niet gebeuren.

Onduidelijkheid over plek op kalender voor Spanje

Ook voor de kalender zal het een en ander gepuzzeld moeten worden, want niet eerder hebben er zoveel races op de kalender gestaan. De terugkeer van Spanje op de kalender zou betekenen dat Liberty ergens in 2020 weer een triple header moet organiseren. De meest logische plek daarvoor is in mei, door de race in Spanje tussen de Nederlandse en Monegaskische Grands Prix te organiseren. Een ander alternatief is om de race tussen de uitstapjes in Azië en Amerika te laten plaatsvinden richting het einde van het seizoen.

Uit de woorden van Chase Carey werd ook duidelijk dat er een andere opzet van het testseizoen komt. Voorafgaand aan het seizoen zullen de wintertests ingekort worden. Daar waar deze de afgelopen jaren twee weken van vier testdagen bevatte, zal dat vanaf 2020 nog maar twee keer drie testdagen zijn.